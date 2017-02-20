Энергетики Южно-Якутского филиала отработали навыки монтажа СИП

Мастера и электромонтеры филиала АО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети» приняли участие в практическом семинаре, организованном сотрудниками департамента эксплуатации и ремонта исполнительного аппарата. Занятия прошли на базе УТП «Мухинка».

Для лучшего усвоения знаний семинар был разделен на несколько частей. В начале участники семинара и организаторы обсудили особенности монтажа СИП на ВЛ-0,4кВ, качество и особенности материалов, используемых в процессе работ. Далее на наглядных примерах были рассмотрены часто встречающиеся ошибки в процессе монтажа СИП и пути их устранения. Особое внимание было уделено вопросу «Обратной связи» филиалов компании с соответствующими департаментами исполнительного аппарата.

На практической части семинара организаторы раздали схемы электрических сетей ЮЯЭС, с выделенными участками для ремонта. Энергетики поэтапно расписали перечень необходимых работ и коллективно обсудили правильность решений, высказывая свое личное мнение по ходу выполнения ремонтных работ.

В завершение практического семинара энергетики посетили учебно-тренировочный полигон ДРСК, расположенный на территории Мухинки. Здесь проводится обучение электромонтеров по обслуживанию распределительных сетей 6-10/0,4 кВ, бригад по технологическому присоединению и оперативно-ремонтного персонала. Энергетики Южно-Якутского филиала с интересом отвечали на практические вопросы организаторов и в итоге отметили, что для повышения оперативности работ, снижения времени устранения аварий на объектах АО «ДРСК» персоналу компании необходимо регулярно тренироваться в условиях, приближенным к реальным.

«В ходе обучения специалистам филиала предоставлена возможность обмена опытом, совершенствования профессиональных знаний, – говорит начальник департамента эксплуатации и ремонта АО «ДРСК» Максим Голота. – Специалисты филиала напрямую задавали вопросы коллегам из исполнительного аппарата, которые о работе на "земле" знают из собственной практики, высказывали замечания по качеству материалов и способам их использования в монтаже, что в будущем на местах, несомненно, позволит им улучшить организацию работы в целом».

Внимание:

В «Дальневосточной распределительной сетевой компании» работает единый контакт-центр. По телефону 8-800-1000-397 вы сможете задавать вопросы о технологическом присоединении, качестве электроэнергии, отключениях, хищениях энергии и оборудования на объектах энергетики. Звонок бесплатный.

Просмотров всего: 10

распечатать