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Сегодня, 13:16 3

Видеоблогер снял авиаперелет Благовещенск – Москва за три минуты

Видеоблогер снял авиаперелет Благовещенск – Москва за три минуты

Видеоблогер Иван Трубников поделился с пользователями сайта YouTube перелетом из Благовещенска в Москву, который уложился в видео за три минуты и семнадцать секунд. Видео называется «Самолетом по России. Дальний Восток». В одном ролике он показал 5 600 километров, которые ему пришлось пролететь.

Ранее видеоблогер выставлял подобное видео о своем автомобильном путешествии по трассе Москва – Тольятти, которое уместилось в видеоформат за 4 минуты. Видео называется «По России на автомобиле. Дороги нашей страны».

«TimeLapse авиаперелета с Дальнего Востока в Москву. 5 600 километров над просторами России в одном видео», – написал под видеороликом Иван Трубников.

Пока видео посмотрели около 300 человек. На странице в сети Instagram, блогер выложил и фотографию города Хэйхэ – вид открывающийся со стороны столицы Приамурья.

Просмотров всего: 925

#интернет #транспорт

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Комментарии
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  • НеПроSтой

    НеПроSтой
    39 минут назад

    Ни о чём.

  • CherrySweet

    CherrySweet
    26 минут назад

    странно.. он летел 5600, а я летаю 8000 км

  • Vlad73

    Vlad73
    23 минуты назад

    CherrySweetстранно.. он летел 5600, а я летаю 8000 км


    Вам не повезло, примерно такое и есть расстояние, все правильно. Не сравниваете расстояние по дороге и воздуху.

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