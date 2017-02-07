Видеоблогер снял авиаперелет Благовещенск – Москва за три минуты
Видеоблогер Иван Трубников поделился с пользователями сайта YouTube перелетом из Благовещенска в Москву, который уложился в видео за три минуты и семнадцать секунд. Видео называется «Самолетом по России. Дальний Восток». В одном ролике он показал 5 600 километров, которые ему пришлось пролететь.
Ранее видеоблогер выставлял подобное видео о своем автомобильном путешествии по трассе Москва – Тольятти, которое уместилось в видеоформат за 4 минуты. Видео называется «По России на автомобиле. Дороги нашей страны».
«TimeLapse авиаперелета с Дальнего Востока в Москву. 5 600 километров над просторами России в одном видео», – написал под видеороликом Иван Трубников.
Пока видео посмотрели около 300 человек. На странице в сети Instagram, блогер выложил и фотографию города Хэйхэ – вид открывающийся со стороны столицы Приамурья.
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