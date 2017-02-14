Губернаторов начнут оценивать по-новому

Кремль решил пересмотреть критерии, по которым проводилась оценка деятельности губернаторов. Ранее упор делался на рейтинги, которые публиковали различные экспертные центры. Сейчас в администрации президента будут обозначены четкие и понятные критерии работы губернаторов. Среди них – популярность президента в том или ином регионе.

Происходившие в последние недели активные кадровые процессы в ряде российских регионов, закончившиеся отставками некоторых губернаторов и назначениями временно исполняющими обязанности новых глав субъектов, поставили вопрос об адекватной оценке деятельности руководителей российских регионов, которая до недавних пор была во многом непрозрачным и непонятным для самих губернаторов процессом, пишет Лайф.

Как рассказали Лайфу источники, близкие к внутриполитическому блоку администрации президента, в системе рейтингования глав субъектов Федерации будут сформированы чёткие и понятные критерии, в результате чего на коммерческом рынке экспертных услуг, вероятно, произойдут существенные изменения.

Основными критериями внутренней системы оценки работы губернаторов будут:

– текущий рейтинг президента;

– рейтинг самого губернатора;

– уровень социального самочувствия;

– запрос на обновление.

Источники Лайфа во внутриполитическом блоке отметили, что ранее замеры проводились в рамках Георейтинга ФОМа, а также рейтингов Спецсвязи ФСО и ВЦИОМа. Вместе с тем, к примеру, в показателях, отмечающих развитие экономической ситуации на той или иной территории, будут три блока, включающие в себя собственно экономические показатели (такие, как индекс промпроизводства), финансовый (бюджетная обеспеченность, долговая нагрузка и т.д.) и социальный блоки, каждый из которых будет состоять из девяти пунктов.

Как отмечают источники Лайфа, нынешние назначенцы, обновившие губернаторский корпус, в преддверии единого дня голосования осенью этого года прошли длительное глубокое четырёхчасовое интервью и специальный тест, включающий в себя моделирование образа успешного губернатора, с которым затем сравнивались потенциальные кандидаты в губернаторы из президентского кадрового резерва.

Оценивались также успехи кандидатов на предыдущем месте работы, умение выстраивать системную работу, формировать команду, широко и стратегически мыслить. Также осуществлялась так называемая «Операция 360» — опрос подчинённых, окружения и коллег относительно профессиональных и личностных качеств потенциального губернатора.

Вместе с тем, как отметил источник Лайфа, многочисленные рейтинги независимых экспертных и консалтинговых центров, за попадание на топовые позиции в которых некоторые губернаторы даже были готовы сотрудничать с ними на небезвозмездной основе, теперь во многом теряют смысл — они не будут играть никакой роли при принятии кадровых решений.

При этом экспертные центры могут продолжать их составлять — исключительно по собственному желанию. Очевидно, что новые веяния приведут к тому, что с рынка уйдут структуры, паразитировавшие на желании отдельных руководителей регионов выглядеть перед федеральным центром в более позитивном ключе, — теперь каждый губернатор будет иметь чёткие и структурированные критерии оценки своей деятельности, перечисленные выше.

Как отметил политолог Аббас Галлямов, проблема адекватности оценки деятельности глав субъектов стояла всегда, будучи тесно связанной с попытками лоббизма и кулуарности в принятии кадровых решений:

«Главная проблема российской политики — это кулуарность принятия решений, их непрозрачность и немотивированность. Начальнику нравится человек, и он его оставляет, какой бы он ни был, не нравится — увольняют, даже если он хорошо справляется со своими обязанностями. Единственное средство для борьбы с этой исконно российской проблемой — это некая операционализация, чтобы не только «хотелки» принимались во внимание, но и конкретные критерии. Сама попытка использовать эти критерии не первый раз применяется и совершенно оправданна. Перегружать рейтинг точно не надо. Развитие экономики региона — главная задача губернатора, это обязательно надо оценивать. Второе — рейтинг. Бывает, что экономика развивается, но губернатора не любят. Бывает наоборот: экономика не растёт, но популярная фигура — при нём протестов не будет. Это отдельный критерий, который не всегда связан с экономикой», — говорит эксперт.

По его словам, рейтинги оказывают сильное влияние в регионах: и сами губернаторы, и окружение их читают.

«Центры продолжат своё рейтингование, стопроцентной уверенности нет, но я так думаю. Но это уже будут внешние оценки, не кремлёвские. Я сам от имени губернаторов приходил и пытался организовать взаимодействие с экспертами. Места в хороших рейтингах не продаются в том виде, что пришёл, заплатил, и тебя подняли либо опустили. Но, безусловно, эксперты могли опустить какую-то фактуру и тем самым поднять или опустить того или иного губернатора», — говорит Галлямов.

Бывший сотрудник администрации президента, политтехнолог Андрей Колядин указывает на связь последних отставок и назначений губернаторов с введением новой системы рейтингования и оценки профессиональных и личностных качеств потенциальных глав регионов: «Я считаю, по итогам тестирования этой системы как раз и произошли последние замены губернаторов, которые должны были переизбираться в этом году, но, по мнению УВП, они были отстранены исходя из того, что были не в состоянии обеспечить нормальную внутриполитическую ситуацию и электоральную среду во время выборной кампании этого и будущего года. Эта практика будет продолжена.

Насколько я слышал от людей, которые принимали участие в разработке этой системы, анализироваться будет достаточно широкий спектр вопросов — социально-экономическая среда, политическое спокойствие на территории региона, лояльность губернаторов, их способность управлять элитами, их личный рейтинг — основа основ. Эти критерии будут играть существенную роль, когда будет вставать тема переназначения губернаторов, а в каких-то случаях, если рейтинг будет ужасающий, могут послужить причиной отставки губернаторов.

Губернаторы будут, конечно, подстраиваться и начнут с того, что постараются вычленить основные критерии, которые будут использованы. И второе — они будут стараться каким-то образом информировать Управление по внутренней политике о том, какие они выдающиеся личности, блистательные исполнители именно по тем критериям, которые им станут известны».

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