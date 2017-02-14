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21февраля
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Губернаторов начнут оценивать по-новому

Губернаторов начнут оценивать по-новому

Кремль решил пересмотреть критерии, по которым проводилась оценка деятельности губернаторов. Ранее упор делался на рейтинги, которые публиковали различные экспертные центры. Сейчас в администрации президента будут обозначены четкие и понятные критерии работы губернаторов. Среди них – популярность президента в том или ином регионе.

Происходившие в последние недели активные кадровые процессы в ряде российских регионов, закончившиеся отставками некоторых губернаторов и назначениями временно исполняющими обязанности новых глав субъектов, поставили вопрос об адекватной оценке деятельности руководителей российских регионов, которая до недавних пор была во многом непрозрачным и непонятным для самих губернаторов процессом, пишет Лайф.

Как рассказали Лайфу источники, близкие к внутриполитическому блоку администрации президента, в системе рейтингования глав субъектов Федерации будут сформированы чёткие и понятные критерии, в результате чего на коммерческом рынке экспертных услуг, вероятно, произойдут существенные изменения.

Основными критериями внутренней системы оценки работы губернаторов будут:

– текущий рейтинг президента;

– рейтинг самого губернатора;

– уровень социального самочувствия;

– запрос на обновление.

Источники Лайфа во внутриполитическом блоке отметили, что ранее замеры проводились в рамках Георейтинга ФОМа, а также рейтингов Спецсвязи ФСО и ВЦИОМа. Вместе с тем, к примеру, в показателях, отмечающих развитие экономической ситуации на той или иной территории, будут три блока, включающие в себя собственно экономические показатели (такие, как индекс промпроизводства), финансовый (бюджетная обеспеченность, долговая нагрузка и т.д.) и социальный блоки, каждый из которых будет состоять из девяти пунктов.

Как отмечают источники Лайфа, нынешние назначенцы, обновившие губернаторский корпус, в преддверии единого дня голосования осенью этого года прошли длительное глубокое четырёхчасовое интервью и специальный тест, включающий в себя моделирование образа успешного губернатора, с которым затем сравнивались потенциальные кандидаты в губернаторы из президентского кадрового резерва.

Оценивались также успехи кандидатов на предыдущем месте работы, умение выстраивать системную работу, формировать команду, широко и стратегически мыслить. Также осуществлялась так называемая «Операция 360» — опрос подчинённых, окружения и коллег относительно профессиональных и личностных качеств потенциального губернатора.

Вместе с тем, как отметил источник Лайфа, многочисленные рейтинги независимых экспертных и консалтинговых центров, за попадание на топовые позиции в которых некоторые губернаторы даже были готовы сотрудничать с ними на небезвозмездной основе, теперь во многом теряют смысл — они не будут играть никакой роли при принятии кадровых решений.

При этом экспертные центры могут продолжать их составлять — исключительно по собственному желанию. Очевидно, что новые веяния приведут к тому, что с рынка уйдут структуры, паразитировавшие на желании отдельных руководителей регионов выглядеть перед федеральным центром в более позитивном ключе, — теперь каждый губернатор будет иметь чёткие и структурированные критерии оценки своей деятельности, перечисленные выше.

Как отметил политолог Аббас Галлямов, проблема адекватности оценки деятельности глав субъектов стояла всегда, будучи тесно связанной с попытками лоббизма и кулуарности в принятии кадровых решений:

«Главная проблема российской политики — это кулуарность принятия решений, их непрозрачность и немотивированность. Начальнику нравится человек, и он его оставляет, какой бы он ни был, не нравится — увольняют, даже если он хорошо справляется со своими обязанностями. Единственное средство для борьбы с этой исконно российской проблемой — это некая операционализация, чтобы не только «хотелки» принимались во внимание, но и конкретные критерии. Сама попытка использовать эти критерии не первый раз применяется и совершенно оправданна. Перегружать рейтинг точно не надо. Развитие экономики региона — главная задача губернатора, это обязательно надо оценивать. Второе — рейтинг. Бывает, что экономика развивается, но губернатора не любят. Бывает наоборот: экономика не растёт, но популярная фигура — при нём протестов не будет. Это отдельный критерий, который не всегда связан с экономикой», — говорит эксперт.

По его словам, рейтинги оказывают сильное влияние в регионах: и сами губернаторы, и окружение их читают.

«Центры продолжат своё рейтингование, стопроцентной уверенности нет, но я так думаю. Но это уже будут внешние оценки, не кремлёвские. Я сам от имени губернаторов приходил и пытался организовать взаимодействие с экспертами. Места в хороших рейтингах не продаются в том виде, что пришёл, заплатил, и тебя подняли либо опустили. Но, безусловно, эксперты могли опустить какую-то фактуру и тем самым поднять или опустить того или иного губернатора», — говорит Галлямов.

Бывший сотрудник администрации президента, политтехнолог Андрей Колядин указывает на связь последних отставок и назначений губернаторов с введением новой системы рейтингования и оценки профессиональных и личностных качеств потенциальных глав регионов: «Я считаю, по итогам тестирования этой системы как раз и произошли последние замены губернаторов, которые должны были переизбираться в этом году, но, по мнению УВП, они были отстранены исходя из того, что были не в состоянии обеспечить нормальную внутриполитическую ситуацию и электоральную среду во время выборной кампании этого и будущего года. Эта практика будет продолжена.

Насколько я слышал от людей, которые принимали участие в разработке этой системы, анализироваться будет достаточно широкий спектр вопросов — социально-экономическая среда, политическое спокойствие на территории региона, лояльность губернаторов, их способность управлять элитами, их личный рейтинг — основа основ. Эти критерии будут играть существенную роль, когда будет вставать тема переназначения губернаторов, а в каких-то случаях, если рейтинг будет ужасающий, могут послужить причиной отставки губернаторов.

Губернаторы будут, конечно, подстраиваться и начнут с того, что постараются вычленить основные критерии, которые будут использованы. И второе — они будут стараться каким-то образом информировать Управление по внутренней политике о том, какие они выдающиеся личности, блистательные исполнители именно по тем критериям, которые им станут известны».

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#губернатор #СМИ

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Комментарии
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  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    1 час назад

    Процентов 90 губернаторов получат рейтинг: "Ниже плинтуса"Зачем проводить эти дорогостоящие исследования?

  • ay

    ay
    1 час назад

    Популярность президента? Да уж. Возрождение худших черт совка и ни одного достоинства коммуняцких времён.

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Сейчас еще больше наплодят едротроллей для песнопений в адрес правящей партии, якобы это простые амурчане хвалят работу губернатора))).

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    Основными критериями внутренней системы оценки работы губернаторов будут:

    –текущий рейтинг президента

    – рейтинг самого губернатора

    – уровень социально самочувствия

    – запрос на обновление.

    Я уже не говорю о последних двух пунктах, потому что вообще не понимаю о чем они, но первые два пункта порадовали.

    Стало ясно, что власти на фиг не нужны данные о безработице, о зарплате, о нуждающихся в жилье, о количестве школ, детсадов....за бардаки в этих вещах губернаторов наказывать не будут. Путен это главное! Путен это наше всё!

    Что касаемо форума, то, в свете новых веяний, ждем большего количества кремлеботов.

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    Хмык

    Основными критериями внутренней системы оценки работы губернаторов будут:

    –текущий рейтинг президента

    – рейтинг самого губернатора

    – уровень социально самочувствия

    – запрос на обновление.

    Я уже не говорю о последних двух пунктах, потому что вообще не понимаю о чем они, но первые два пункта порадовали.

    Стало ясно, что власти на фиг не нужны данные о безработице, о зарплате, о нуждающихся в жилье, о количестве школ, детсадов....за бардаки в этих вещах губернаторов наказывать не будут. Путен это главное! Путен это наше всё!

    Что касаемо форума, то, в свете новых веяний, ждем большего количества кремлеботов.



    и элитка местная должна губернатора любить и уважать... или наоборот? Рейтинг - наше фсе!

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад



    ~~Сейчас в администрации президента будут обозначены четкие и понятные критерии работы губернаторов. Среди них – популярность президента в том или ином регионе.



    Понятны теперь приоритеты вертикали власти!

    Где громче хвалят Великого Кормчего, там и губер самый лучший!

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    Myxira

    Хмык

    Основными критериями внутренней системы оценки работы губернаторов будут:

    –текущий рейтинг президента

    – рейтинг самого губернатора

    – уровень социально самочувствия

    – запрос на обновление.

    Я уже не говорю о последних двух пунктах, потому что вообще не понимаю о чем они, но первые два пункта порадовали.

    Стало ясно, что власти на фиг не нужны данные о безработице, о зарплате, о нуждающихся в жилье, о количестве школ, детсадов....за бардаки в этих вещах губернаторов наказывать не будут. Путен это главное! Путен это наше всё!

    Что касаемо форума, то, в свете новых веяний, ждем большего количества кремлеботов.



    и элитка местная должна губернатора любить и уважать... или наоборот? Рейтинг - наше фсе!



    Да... в принципе... эти губернаторы никому и не нужны. Главное президента посильнее облизывать.



  • Евгений Волков

    Евгений Волков
    51 минута назад

    Критерии достаточно понятные:

    1–текущий рейтинг президента

    Как на территории субъекта исполняются указы Президента и его Послания. Если он обещает поднять зарплаты бюджетникам, а на местах их опускают, какая будет оценка Президенту? Если он в каждом прямом эфире отвечает на вопросы, связанные с задержкой выплат заработной платы, а реально просроченная задолженность растёт, какая в субъекте будет популярность Президента? Эти конкретные причины снижения рейтинга Президента в том или ином субъекте России легко просматриваются, но непросто устраняются. Так как многое зависит не от возможностей губернаторов, а от политики Правительства РФ по этим вопросам.

    2– рейтинг самого губернатора. Если к людям относиться по барски, рейтинг расти не будет. Грубость и хамство, ни когда не украшает руководителей, а некоторые считают, что обругать подчинённых – это показатель силы, хотя всё с точностью, до, наоборот.

    3– уровень социально самочувствия. Снижение прожиточного минимума, при росте цен, это один из показателей "социального благополучия". Статистика "роста средней заработной платы" вызывает, по меньшей мере, иронию. Когда люди начинают отказываться от получения бытовых услуг, чтобы сэкономить на питание, это является одним из объективных показателей этого самого самочувствия.

    4– запрос на обновление. Да куда уж обновлять? Когда с гордостью заявляют, что руководитель является "самым молодым...", тогда речь о его способности руководить, не упоминается. Не из детских же садов «обновлять»?

  • Myxira

    Myxira
    39 минут назад

    Хмык

    Да... в принципе... эти губернаторы никому и не нужны. Главное президента посильнее облизывать.




    "... анализироваться будет достаточно широкий спектр вопросов - социально-экономическая среда, политическое спокойствие на территории региона, лояльность губернатора, их способность управлять элитами, их личный рейтинг - основа основ" - думаю, вопрос еще кто и кем управлять ныне будет, дабы личный рейтинг не упал. Не простых же крестьян о рейтинге губернатора опрашивать станут

  • Старший в классе

    Старший в классе
    31 минута назад

    Myxira

    Хмык

    Да... в принципе... эти губернаторы никому и не нужны. Главное президента посильнее облизывать.




    "... анализироваться будет достаточно широкий спектр вопросов - социально-экономическая среда, политическое спокойствие на территории региона, лояльность губернатора, их способность управлять элитами, их личный рейтинг - основа основ" - думаю, вопрос еще кто и кем управлять ныне будет, дабы личный рейтинг не упал. Не простых же крестьян о рейтинге губернатора опрашивать станут



    Открою секрет, рейтинг не зависит от того, кто сутками сидит на форуме... Или по твоему 10 ников это оценка?

  • Myxira

    Myxira
    28 минут назад

    Старший в классе

    Открою секрет, рейтинг не зависит от того, кто сутками сидит на форуме... Или по твоему 10 ников это оценка?




    Будешь повышать производительность?

  • Жека

    Жека
    21 минута назад

    Я бы еще эффективность губернатора по состоянию дорог оценивал... Рейтинг бы упал на самое дно... По дорогам областного центра ездить невозможно...

  • Oldlord

    Oldlord
    19 минут назад

    Жека

    Я бы еще эффективность губернатора по состоянию дорог оценивал... Рейтинг бы упал на самое дно... По дорогам областного центра ездить невозможно...



    А зачем вам машина, если нет дорог? (ВВП)



  • 55

    55
    19 минут назад

    Тут оценку надо начинать с отдачи долга родине и в первую очередь службы в армии.

  • Евгений Волков

    Евгений Волков
    4 минуты назад

    Жека

    Я бы еще эффективность губернатора по состоянию дорог оценивал... Рейтинг бы упал на самое дно... По дорогам областного центра ездить невозможно...



    Если вы в отношении нашей области, то этот критерий для снижения рейтинга губернатора не годится. Вы, просто, не видели настоящего бездорожья.

    P.S., как вы зарегистрировались под моим ником?

  • СаняCh

    СаняCh
    2 минуты назад

    Во первых это опять всего лишь слух.

    А во вторых, если и так, то что? Это минус? ВЦИОМ, ФОМ, Левада и прочие такие центры такие деньги имеют с этих исследований. Такие исследования стоят неприлично больших денег. Пусть этим занимается одна структура, а не 100500. Если это правда, то хорошо.

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