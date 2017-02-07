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21февраля
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Турецкие пограничники нашли в чемодане гражданина Грузии его соотечественницу

Турецкие пограничники нашли в чемодане гражданина Грузии его соотечественницу
Фото: twitter.com

Турецкие пограничники в ходе проверки обнаружили в чемодане гражданина Грузии женщину, пытавшуюся попасть в страну, несмотря на наложенный ранее запрет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Dogan.

Мужчина, пытавшийся провезти в багаже живой груз, привлёк внимание сотрудников пограничной службы своим подозрительным поведением на КПП Сарп Сыныр в турецкой провинции Хопа. Правоохранители потребовали открыть чемодан. В результате в чемодане была обнаружена 28-летняя блондинка, оказавшаяся гражданкой Грузии. При дальнейшем разбирательстве выяснилось, что ей запрещён въезд в Турцию.

Полиция задержала грузинских граждан и проводит допрос.

Аналогичный инцидент на этом же КПП произошёл в минувшую пятницу, 17 февраля. Тогда турецкие пограничники обнаружили в чемодане гражданина Грузии другого мужчину. Их также задержали.

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#происшествия

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