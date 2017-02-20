Россиянам могут запретить покупать «санкционку», привезённую из Белоруссии и Казахстана

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Российские власти получат право запрещать оборот в РФ товаров, поступающих из других государств – членов Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС), куда, кроме нашей страны, входят Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия. Соответствующий законопроект подготовлен Минфином РФ, сообщает РБК.

«Под запрет могут попасть товары, которые ввозятся в страны-союзницы России из третьих государств по правилам, отличным от принятых в ЕАЭС и России», – следует из законопроекта. Речь идёт, в частности, о товарах, в отношении которых в других странах ЕврАзЭС действуют заниженные ввозные пошлины, либо их импортёрам предоставляются непредусмотренные в ЕврАзЭС льготы.

Кроме того, правительство сможет запретить оборот товаров, ввоз которых в Россию из третьих стран запрещён или ограничен, и «иные категории товаров, определяемых указами президента России», отмечается в законопроекте.

Целью документа является запрет на сбыт товаров из стран Всемирной торговой организации, поступающих в нашу страну через территории государств-союзников по ЕврАзЭС (в первую очередь через Казахстан), а также санкционных товаров, пояснил источник РБК. Он также добавил, что законопроект Минфина сохраняет за гражданами право ввозить санкционные продукты в Россию, но предполагает введение запрета на покупку таких продуктов внутри страны.

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