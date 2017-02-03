Благовещенские школьники мастерят двухметровых кукол к масленичным гуляньям

26 февраля на центральной площади Благовещенска пройдёт традиционный конкурс «Красна-Масленица». Школы города поддержали традицию мастерить чучело. Родители и ученики школы № 12 соорудили двухметровую масленичную куклу. С ней ребята выйдут на главную площадь города, чтобы поучаствовать в ежегодном конкурсе «Красна-Масленица».

«С древней Руси Масленица считалась всеобщим праздником. Масленица – это блины, народные гулянья, сжигание чучела с просьбами, чтобы скорее пришла весна», – поделился ученик Дмитрий Кушнарёв.

Масленичную куклу в 12-й школе делают для участия в городском конкурсе под названием «Красна-Масленица», причём не в первый раз. В этом году ребята снова заявились в номинацию «Ростовая кукла». Ежегодно на конкурс выставляются более сорока участников. В кукольных костюмах обязательно должны прослеживаться русские народные мотивы.

Над созданием ростовой куклы 2 месяца трудились более 70 человек. Сначала сделали деревянную основу и обшили её поролоном. Затем нарисовали чучелу лицо, сшили и украсили одежду. На создание куклы Маши ушло две тысячи рублей. Ткань, поролон и другие расходные материалы собирали совместными усилиями, причём сделали не просто чучело, а целую композицию – рядом с Машей стоит разрисованный самовар. Специально для него ученицы сделали украшение.

«Мы навязывали баранки на верёвочку, чтобы повесить на самовар. Мы смотрели, как взрослые шьют юбку, готовились, повторяли свои тексты и стихи» – рассказала ученица школы № 12 Валерия Плотицина.

«Дошивается тесьма, чтобы жилетку куклы сделать более нарядной, пришиваем ленты, последние детали, которые позволяют выделить наше коллективное творчество, среди кукол других коллективов», – поделилась процессом создания масленичной куклы директор школы № 12 Марина Коровник.

В прошлом году ребята из 12-й школы со своей куклой победили в под номинации «Душенька». В этом году номинаций будет 14, среди которых «Стиляга», «Сударушка», «Хозяюшка» и многие другие. Но школьники надеются, что их кукла Маша займёт в конкурсе первое место. Её они представят на суд жюри на площади имени Ленина в последний день масленичной недели – 26 февраля.

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