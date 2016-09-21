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21февраля
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Сегодня, 11:58 10

Форум сайта Амур.инфо временно недоступен

Во вторник, 21 февраля, для посетителей сайта Амур.инфо будет временно недоступен раздел «Форум». Это связано с техническими работами на сайте.

«Сейчас мы временно отключили форум и проводим ряд профилактических мероприятий. Все это займет около 4-5 часов. Мы приносим извинения за неудобства», – прокомментировал директор сайта Илья Дементьев.

Пользователи сайта временно не могут также отправлять друг другу личные сообщения.

Однако технические работы не касаются раздела «Новости». Зарегистрированные пользователи могут, как и раньше, оставлять свои комментарии под любой новостью.

Просмотров всего: 636

#СМИ #технологии

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Комментарии
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  • Cristal

    Cristal
    1 час назад

    Вчера вечером уже был недоступен.

  • OT

    OT
    1 час назад

    А у меня ответ о том, что забанен на сайт вообще.

  • ay

    ay
    1 час назад

    ЗАбаненный пишет? Забавно. Починили хворум и на том спасиба.

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Надеюсь, администрация не легла окончательно под едротроллей, которые заполонили все ветки и несут ахинею, оскорбляя простых амурчан и их объективное мнение по поводу бардака, нищеты и безработицы в области.

    В статье АЯ о губере все комментарии независимых простых амурчан удалены, оставили только хвалы от едротроллей губеру)))

  • Johnny-Bi

    Johnny-Bi
    1 час назад

    судя по тому, что форум сначало лёг, а потом спустя 4 часа появилось объявление о тех. работах, предполагаю что это не тех.работы а скорее аварийно-восстановительные ;)

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Johnny-Bi

    судя по тому, что форум сначало лёг, а потом спустя 4 часа появилось объявление о тех. работах, предполагаю что это не тех.работы а скорее аварийно-восстановительные ;)



    Почему-то те же мысли посетили.



  • ШпиеН

    ШпиеН
    1 час назад

    Сейчас зашла на форум все работает

  • ...Нют@...

    ...Нют@...
    1 час назад

    Наверное выборочно работает, из новости дает писать комментарий, а вот зайти на форум не дает, в новости выкидывает.

  • Oldlord

    Oldlord
    55 минут назад

    До сих пор ещё глючит.

  • Евгений Волков

    Евгений Волков
    45 минут назад

    Надо, так надо. Рейтинги оценок должны быть объективными.

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