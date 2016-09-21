Форум сайта Амур.инфо временно недоступен

Во вторник, 21 февраля, для посетителей сайта Амур.инфо будет временно недоступен раздел «Форум». Это связано с техническими работами на сайте.

«Сейчас мы временно отключили форум и проводим ряд профилактических мероприятий. Все это займет около 4-5 часов. Мы приносим извинения за неудобства», – прокомментировал директор сайта Илья Дементьев.

Пользователи сайта временно не могут также отправлять друг другу личные сообщения.

Однако технические работы не касаются раздела «Новости». Зарегистрированные пользователи могут, как и раньше, оставлять свои комментарии под любой новостью.

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#СМИ #технологии

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