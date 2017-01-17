Благовещенец убил коллегу из-за «Боярышника»

Фото: aif.ru

В столице Амурской области осуждён мужчина, который убил лопатой коллегу-кочегара из-за известной спиртосодержащей жидкости. Оба работали в котельной одной из бань. Злоумышленник попросил товарища купить ему бутылку водки и дал 130 рублей.

Но тот вернулся не с водкой, а с «Боярышником». Увидев это, «заказчик» стал высказывать недовольство и потребовал вернуть оставшиеся от приобретения настойки деньги для того, чтобы купить себе бутылку пива. Но товарищ отказался.

Тогда мужчина взял совковую лопату, лежащую возле топки, подошёл к сидящему на диване коллеге и ударил его по голове около двадцати раз. Пострадавший, получивший тяжёлые травмы, скончался в больнице. По факту было возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.

Суд приговорил благовещенца к 9,5 года лишения свободы в колонии строгого режима. Мужчина, кстати, ранее был судим.

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