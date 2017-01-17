Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы ИА «Амур.инфо». Все права защищены.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
21февраля
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 11:47 4

Благовещенец убил коллегу из-за «Боярышника»

Благовещенец убил коллегу из-за «Боярышника»
Фото: aif.ru

В столице Амурской области осуждён мужчина, который убил лопатой коллегу-кочегара из-за известной спиртосодержащей жидкости. Оба работали в котельной одной из бань. Злоумышленник попросил товарища купить ему бутылку водки и дал 130 рублей.

Но тот вернулся не с водкой, а с «Боярышником». Увидев это, «заказчик» стал высказывать недовольство и потребовал вернуть оставшиеся от приобретения настойки деньги для того, чтобы купить себе бутылку пива. Но товарищ отказался.

Тогда мужчина взял совковую лопату, лежащую возле топки, подошёл к сидящему на диване коллеге и ударил его по голове около двадцати раз. Пострадавший, получивший тяжёлые травмы, скончался в больнице. По факту было возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.

Суд приговорил благовещенца к 9,5 года лишения свободы в колонии строгого режима. Мужчина, кстати, ранее был судим.

Просмотров всего: 1805

#закон #криминал #происшествия #суды

распечатать

Комментарии
Показать все (4) Обсудить на форуме
  • Дядя из мяса

    Дядя из мяса
    1 час назад

    никак боярышник виноват ?

  • Oldlord

    Oldlord
    58 минут назад

    Реклама Боярышника?

  • Дамбо

    Дамбо
    52 минуты назад

    Боярышник окрыляет

  • Вежливый

    Вежливый
    51 минута назад

    9,5 лет!!! Это Вам не в дтп людей убивать!

Показать все (4) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия

В Благовещенске напали на офис кредитной организации
В России и мире

Уральские учёные: 8 регионов России уйдут под воду в течение 50 лет
В России и мире

Турецкие пограничники нашли в чемодане гражданина Грузии его соотечественницу
В России и мире

Россиянам могут запретить покупать «санкционку», привезённую из Белоруссии и Казахстана