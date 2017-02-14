Самолёт врезался в торговый центр в Австралии: есть жертвы

Фото: AP

В Австралии потерпел крушение турбовинтовой самолёт Beechcraft King Air 200, врезавшись в крышу торгового центра. ЧП случилось в пригороде Мельбурна (штат Виктория). Как сообщили ТАСС в местной полиции, на борту воздушного судна находились пять человек, «несколько погибли».

Точное количество жертв правоохранители не назвали, пояснив, что намерены вначале оповестить родственников погибших.

По данным местных СМИ, к настоящему моменту обнаружены тела двух человек. Как предполагают спасатели, остальные находившиеся на борту также погибли, но их тела пока не обнаружили. Поиски продолжаются.

Легкомоторный самолёт, на борту которого, по предварительным данным, находились американские туристы, выполнял местный рейс на остров Кинг – там граждане США намеревались поиграть в гольф. Незадолго до крушения пилот успел сообщить диспетчерам об отказе двигателей. В торговом центре DFO, в который врезался Beechcraft King Air 200, возник пожар, вызванный взрывом воздушного судна. Находящийся поблизости аэропорт Эссендон временно закрыт.

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#происшествия #транспорт

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