Постпред РФ при ООН Виталий Чуркин скончался за день до своего юбилея

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Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин скончался в Нью-Йорке в понедельник, 20 февраля, – за день до своего 65-летия. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу российского МИДа.

«МИД России с глубоким прискорбием сообщает, что 20 февраля, за день до своего 65-летия, в Нью-Йорке скоропостижно скончался постоянный представитель Российской Федерации при ООН В. И. Чуркин», – говорится в сообщении министерства.

Виталий Иванович ушёл из жизни на рабочем посту, отмечает пресс-служба МИДа. Официальная причина смерти постпреда не разглашается. По информации источников New York Post, в день, когда случилось непоправимое, дипломат был с сердечным приступом помещен в Пресвитерианский госпиталь.

В штаб-квартире ООН почтили память Чуркина минутой молчания. «Дипломаты со всего мира выражают родным и близким Виталия Ивановича Чуркина глубокие соболезнования», – говорится в сообщении на сайте организации.

«Всю свою жизнь он посвятил защите интересов России, находился на самых передовых рубежах и на самых напряжённых постах», – заявил первый заместитель постпреда России при ООН Петр Ильичёв.

Как рассказал РБК источник в дипломатических кругах, именно Ильичёв будет исполнять функции постоянного представителя России при ООН до принятия в Кремле решения о преемнике Чуркина.

Виталий Чуркин – выпускник МГИМО. На дипломатической работе он находился с 1974 года. Постоянным представителем России при ООН Чуркин был назначен 8 апреля 2006 года. Ранее он занимал должность посла по особым поручениям МИД России, работал послом в Канаде и Бельгии. С 1992 по 1994 год был заместителем главы МИДа.

Сегодня, 21 февраля, Виталию Ивановичу должно было исполниться 65 лет.

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