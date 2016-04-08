Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы ИА «Амур.инфо». Все права защищены.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
21февраля
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 10:59 0

В благовещенском Доме ремёсел поселилось более сотни кукол Маслениц (фото)

В благовещенском Доме ремёсел поселилось более сотни кукол Маслениц (фото)

В благовещенском Доме ремёсел открылась выставка «Сувенирная Масленица». Так называется одна из номинаций городского конкурса, в котором участвуют авторы кукол. Главное условие для сувенирных кукол, которые на Руси считались дочками Масленицы, – они не должны превышать полуметра. В конкурсе участвуют индивидуальные, семейные и коллективные работы.

Куклы выполнены в разных техниках и из самых различных материалов – солёного теста, бумаги, дерева, ткани и даже из макарон. Оценивать работы будет специальное и народное жюри. Итоги подведут во время масленичных гуляний на площади имени Ленина 26 февраля.

«Мы старались, у нас получилась очень красивая кукла. Всем нам она понравилась. Я её сделала вместе со своими родителями из красивых тряпочек», – рассказала участница конкурса «Красна-Масленица» Екатерина Перелыгина.

Просмотров всего: 290

#конкурсы #праздники

распечатать

Фотогалерея
+87
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 1

Благовещенские школьники мастерят двухметровых кукол к масленичным гуляньям
Общество 24

Шикарная свадьба благовещенцев стала лучшим свадебным проектом Дальнего Востока
Общество

Лидеру группы «Любэ» Николаю Расторгуеву – 60
Общество 64

«Пошлю его на …» – новый конкурс на Амур.инфо