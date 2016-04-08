В благовещенском Доме ремёсел поселилось более сотни кукол Маслениц (фото)

В благовещенском Доме ремёсел открылась выставка «Сувенирная Масленица». Так называется одна из номинаций городского конкурса, в котором участвуют авторы кукол. Главное условие для сувенирных кукол, которые на Руси считались дочками Масленицы, – они не должны превышать полуметра. В конкурсе участвуют индивидуальные, семейные и коллективные работы.

Куклы выполнены в разных техниках и из самых различных материалов – солёного теста, бумаги, дерева, ткани и даже из макарон. Оценивать работы будет специальное и народное жюри. Итоги подведут во время масленичных гуляний на площади имени Ленина 26 февраля.

«Мы старались, у нас получилась очень красивая кукла. Всем нам она понравилась. Я её сделала вместе со своими родителями из красивых тряпочек», – рассказала участница конкурса «Красна-Масленица» Екатерина Перелыгина.

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