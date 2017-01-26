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21февраля
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РИА Рейтинг: качество жизни в Приамурье за год ухудшилось

РИА Рейтинг: качество жизни в Приамурье за год ухудшилось

Аналитики РИА Рейтинг проранжировали регионы по качеству жизни. Первые шесть позиций два года стабильны. Лучше всего живётся жителям Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области, Республики Татарстан, Краснодарского края, Белгородской области. Дальневосточникам, как показывает исследование, живётся хуже.

Камчатский край и в 2015-м, и в 2016 году был на 32 месте. Сводный рейтинговый балл – 45,91.

Хабаровский край в 2015 году был на 38-м месте рейтинга, по итогам прошлого года стал уже на 36-м. Сводный рейтинговый балл – 45,66.

Качество жизни в Магаданской области стало лучше. В 2015 году область была на 46-м месте рейтинга, по итогам 2016 года стала уже на 39-м. Рейтинговый балл по итогам года – 44,93.

Качество жизни улучшилось у приморцев. Позиция края в рейтинге стала выше за год на 4 пункта. В 2016 году Приморский край оказался на 51-м месте, в 2015 – был на 55-м. По итогам 2016 года сводный балл – 42,26.

Позиция Сахалинской области стала ниже. В 2015 году уровень жизни оценили в рейтинге по регионам на 50 месте, по итогам 2016 года стало уже – 53 место. Сводный балл по итогам 2016 года – 41,96.

Амурская область по итогам прошлого года оказалась в рейтинге на 67 месте, а по итогам 2015 года регион был на 63 месте. Сводный рейтинговый балл – 37,12.

Якутия в 2015 году была на 72 месте, в 2016 году позиция поднялась на балл. Итоговый балл – 33,99.

В Чукотском автономном округе дела стали получше – за год рейтинг стал выше на два пункта, с 79 на 77. Рейтинговый балл – 28,94.

В Еврейской автономии, напротив, качество жизни упало. Регион по итогам прошедшего года стал на 81 месте, а был на 79-м. рейтинговый балл – 25,81.

При расчете рейтинга проводился анализ 72 показателей, которые объединены в 11 групп, характеризующих основные аспекты качества жизни в регионе: уровень доходов населения; занятость населения и рынок труда; жилищные условия населения; безопасность проживания; демографическая ситуация; экологические и климатические условия; здоровье населения и уровень образования; обеспеченность объектами социальной инфраструктуры; уровень экономического развития; уровень развития малого бизнеса; освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры.

Как отмечают аналитики, результаты рейтинга свидетельствуют о том, что в 2016 году, несмотря появление первых признаков стабилизации в экономике, небольшой рост реальной заработной платы, уменьшение официальной инфляции и снижение числа зарегистрированных безработных, заметных изменений в качестве жизни в России в целом не произошло. Напротив, ряд ключевых показателей продолжили находиться в красной зоне, в частности, углубился спад реальных денежных доходов населения, продолжился спад оборота розничной торговли.

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#Дальний Восток #жизнь

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Комментарии
Показать все (21) Обсудить на форуме
  • СаняCh

    СаняCh
    3 часа назад

    Кому на Руси жить хорошо? Естественно Москвичам. Туда бы не рвались так дико горстка наших политиков. Даже семьями наши депутаты переезжают. Чудесно!

  • Викторовна

    Викторовна
    3 часа назад

    Команды Кржемяко -Козлова плохо сработали? Сахалинская и Амурская области в ауте.

  • vertex

    vertex
    3 часа назад

    Едротролли и местные бездари от правящей партии делают свое черное дело по обсасыванию карманов семей простых амурчан.

  • это так

    это так
    3 часа назад

    А по уровню безработицы,регистрируемой органами службы занятости населения, Приамурье поднялось с 4 места в общероссийском "рейтинге" на ТРЕТЬЕ место!!! И в течение 5 последних лет занимает 1 ступеньку дальневосточного "пьедестала" по этому показателю, с отрывом вдвое от других окраинных регионов. В общем, благодаря правящей "партии президента" кто не вымер, тот "встаёт с колен" и... сваливает из Приамурья

  • SOS02

    SOS02
    3 часа назад

    СаняЧ, видимо говоришь про Абрамичей. Вот что меня бесит так это их лозунг ЗАНАС! Как Абрамовы могут быть "ЗА НАС!", когда они не то, что проблем наших не знают а даже не живут здесь! Вообще все переехали. Добились сладкой жизни за счет выборов и свалили. Подонки...

  • Морской человек

    Морской человек
    2 часа назад

    Честным людям никогда не стать депутатами и тому подобным. Совесть не позволит врать людям. И депутатами они становятся вовсе не для того, чтобы Вам хорошо жилось.

  • Исчадье ада

    Исчадье ада
    2 часа назад

    Порой знакомые с западной части страны удивляются,как мы тут живем. А тут все просто-создали систему зарабатывания денег и в белокаменную укатили. А сколько слов красивых... На всех пальцах не пересчитать!

  • СаняCh

    СаняCh
    2 часа назад

    Вот смотрите, новые федеральные законы, приводят к выпадению доходов бюджета области. А это: налог на имущество организаций, налог на прибыль и налог на добычу полезных ископаемых. Потери региона могут достигнуть более двух миллиардов рублей.

    При присутствии нашего человека в комитете по развитию Дальнего Востока, как Абрамов мог такое допустить? Почему он бездействует уже который месяц? Когда наши интересы в гос думе будут представлять? Позор такому избраннику

  • Знаток28

    Знаток28
    1 час назад

    Жизнь на ДВ никогда не было самой простой по стране, если кого-то не устраивает что-то в Амурской области, чего же тогда не уезжаете ?

  • Палач

    Палач
    1 час назад

    Спасибо Козлову за ето

  • Палач

    Палач
    1 час назад

    Че можно ожидать от подстилки масковской еще

    Не улучшения же нашей жизни

  • Палач

    Палач
    1 час назад

    Че можно ожидать от подстилок масковских еще

    Не улучшения же нашей жизни

  • Crown0272

    Crown0272
    1 час назад

    Знаток28

    Жизнь на ДВ никогда не было самой простой по стране, если кого-то не устраивает что-то в Амурской области, чего же тогда не уезжаете ?



    купите у меня квартиру, и я тут же с огромной радостью уеду.

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Хм...

    А где же боты, прославляющие "мудрого" КАА и его не менее "мудрое" руководство регионом?

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    Oldlord

    Хм...

    А где же боты, прославляющие "мудрого" КАА и его не менее "мудрое" руководство регионом?



    Как-то тоже в шоке. Не иначе что-то пронюхали.



  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    СаняCh

    При присутствии нашего человека в комитете по развитию Дальнего Востока, как Абрамов мог такое допустить? Почему он бездействует уже который месяц? Когда наши интересы в гос думе будут представлять? Позор такому избраннику



    То бишь, вся надежда на Абрамова? А губернатор тогда на что?

    * одним миром мазаны

  • Sm1th

    Sm1th
    1 час назад

    Знаток28

    Жизнь на ДВ никогда не было самой простой по стране, если кого-то не устраивает что-то в Амурской области, чего же тогда не уезжаете ?



    На случай если ты долгое время находился в коме, участвовал в далекой экспедиции или же просто не замечаешь - уезжают будто земля под ногами горит.

  • Максим Чехов

    Максим Чехов
    54 минуты назад

    Недавно обсуждали с женой политику. Пришли к выводу, что ошиблись с выбором Абрамова. Нужно было другому шанс давать

  • Старший в классе

    Старший в классе
    38 минут назад

    Каждый день придумывают новые рейтинги, системы оценок и тд.. Наверняка те, кто это делают никогд Ане были ни в Якутии, ни в Амурке

  • Myxira

    Myxira
    35 минут назад

    Старший в классе

    Каждый день придумывают новые рейтинги, системы оценок и тд.. Наверняка те, кто это делают никогд Ане были ни в Якутии, ни в Амурке



    Старший озадачен?

  • 55

    55
    27 минут назад

    ВикторовнаКоманды Кржемяко -Козлова плохо сработали? Сахалинская и Амурская области в ауте.


    Неужели они работали... Мне почему-то кажется, что они только разбазаривали областные деньги, да попрашайничали у Минфина РФ деньги на это и на разбазаренные коммерческие кредиты.

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