РИА Рейтинг: качество жизни в Приамурье за год ухудшилось

Аналитики РИА Рейтинг проранжировали регионы по качеству жизни. Первые шесть позиций два года стабильны. Лучше всего живётся жителям Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области, Республики Татарстан, Краснодарского края, Белгородской области. Дальневосточникам, как показывает исследование, живётся хуже.

Камчатский край и в 2015-м, и в 2016 году был на 32 месте. Сводный рейтинговый балл – 45,91.

Хабаровский край в 2015 году был на 38-м месте рейтинга, по итогам прошлого года стал уже на 36-м. Сводный рейтинговый балл – 45,66.

Качество жизни в Магаданской области стало лучше. В 2015 году область была на 46-м месте рейтинга, по итогам 2016 года стала уже на 39-м. Рейтинговый балл по итогам года – 44,93.

Качество жизни улучшилось у приморцев. Позиция края в рейтинге стала выше за год на 4 пункта. В 2016 году Приморский край оказался на 51-м месте, в 2015 – был на 55-м. По итогам 2016 года сводный балл – 42,26.

Позиция Сахалинской области стала ниже. В 2015 году уровень жизни оценили в рейтинге по регионам на 50 месте, по итогам 2016 года стало уже – 53 место. Сводный балл по итогам 2016 года – 41,96.

Амурская область по итогам прошлого года оказалась в рейтинге на 67 месте, а по итогам 2015 года регион был на 63 месте. Сводный рейтинговый балл – 37,12.

Якутия в 2015 году была на 72 месте, в 2016 году позиция поднялась на балл. Итоговый балл – 33,99.

В Чукотском автономном округе дела стали получше – за год рейтинг стал выше на два пункта, с 79 на 77. Рейтинговый балл – 28,94.

В Еврейской автономии, напротив, качество жизни упало. Регион по итогам прошедшего года стал на 81 месте, а был на 79-м. рейтинговый балл – 25,81.

При расчете рейтинга проводился анализ 72 показателей, которые объединены в 11 групп, характеризующих основные аспекты качества жизни в регионе: уровень доходов населения; занятость населения и рынок труда; жилищные условия населения; безопасность проживания; демографическая ситуация; экологические и климатические условия; здоровье населения и уровень образования; обеспеченность объектами социальной инфраструктуры; уровень экономического развития; уровень развития малого бизнеса; освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры.

Как отмечают аналитики, результаты рейтинга свидетельствуют о том, что в 2016 году, несмотря появление первых признаков стабилизации в экономике, небольшой рост реальной заработной платы, уменьшение официальной инфляции и снижение числа зарегистрированных безработных, заметных изменений в качестве жизни в России в целом не произошло. Напротив, ряд ключевых показателей продолжили находиться в красной зоне, в частности, углубился спад реальных денежных доходов населения, продолжился спад оборота розничной торговли.

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#Дальний Восток #жизнь

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