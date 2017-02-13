Амурская область получит 887 миллионов рублей на замещение коммерческого долга

Фото: ric-auto.ru

Министерство финансов выделит Амурской области 887 миллионов рублей на замещение коммерческого долга. Такое решение было принято после встречи губернатора Александра Козлова с заместителем министра финансов Леонидом Горниным. Деньги поступят в регион до конца февраля 2017 года.

Кроме того, губернатор Александр Козлов обратил внимание на проблему несбалансированности регионального бюджета текущего года из-за принятых новых федеральных законов, которые привели к выпадению доходов бюджета области. Среди них: налог на имущество организаций, налог на прибыль и налог на добычу полезных ископаемых. Потери региона могут достигнуть более двух миллиардов рублей.

Заместитель руководителя министерства финансов заверил, что в течение 2017 года будет проведена оценка бюджета Амурской области, по результатам которой будут рассмотрены варианты оказания дополнительной финансовой помощи.

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