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21февраля
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Сегодня, 10:23 6

Амурская область получит 887 миллионов рублей на замещение коммерческого долга

Амурская область получит 887 миллионов рублей на замещение коммерческого долга
Фото: ric-auto.ru

Министерство финансов выделит Амурской области 887 миллионов рублей на замещение коммерческого долга. Такое решение было принято после встречи губернатора Александра Козлова с заместителем министра финансов Леонидом Горниным. Деньги поступят в регион до конца февраля 2017 года.

Кроме того, губернатор Александр Козлов обратил внимание на проблему несбалансированности регионального бюджета текущего года из-за принятых новых федеральных законов, которые привели к выпадению доходов бюджета области. Среди них: налог на имущество организаций, налог на прибыль и налог на добычу полезных ископаемых. Потери региона могут достигнуть более двух миллиардов рублей.

Заместитель руководителя министерства финансов заверил, что в течение 2017 года будет проведена оценка бюджета Амурской области, по результатам которой будут рассмотрены варианты оказания дополнительной финансовой помощи.

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#областная власть #российская власть #экономика

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Комментарии
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  • СаняCh

    СаняCh
    3 часа назад

    Что не поездка губернатора в Москву- то дотации, льготы, финансирование из федерации. Вот и проявляется доверия властей к Козлову. Очередная отличная новость

  • Знаток28

    Знаток28
    3 часа назад

    Большие деньги для области! Удивляет конечно как получается у Козлова так часто с высшими чиновниками общаться

  • Исчадье ада

    Исчадье ада
    3 часа назад

    Злопыхателей задачи и жаба...

    Потому что встреча не зря прошла,и деньги в область придут.

  • Исчадье ада

    Исчадье ада
    3 часа назад

    Задавит*

  • Евгений Шувалов

    Евгений Шувалов
    3 часа назад

    И после череды таких новостей, оппозиция заявляет о ничтожности роли доверия со стороны Президента? Все знают, что именно Путин управляет страной и решает такие вопросы. Ваши доводы не оправданы, господа. Замечательно, что именно Козлов губернатор Амурской области

  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    По ходу оппозиция КАА не была предупреждена и вчера покинула сайт корректно, с выходом из личного кабинета)))

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