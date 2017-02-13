Амурская область получит 887 миллионов рублей на замещение коммерческого долга
Министерство финансов выделит Амурской области 887 миллионов рублей на замещение коммерческого долга. Такое решение было принято после встречи губернатора Александра Козлова с заместителем министра финансов Леонидом Горниным. Деньги поступят в регион до конца февраля 2017 года.
Кроме того, губернатор Александр Козлов обратил внимание на проблему несбалансированности регионального бюджета текущего года из-за принятых новых федеральных законов, которые привели к выпадению доходов бюджета области. Среди них: налог на имущество организаций, налог на прибыль и налог на добычу полезных ископаемых. Потери региона могут достигнуть более двух миллиардов рублей.
Заместитель руководителя министерства финансов заверил, что в течение 2017 года будет проведена оценка бюджета Амурской области, по результатам которой будут рассмотрены варианты оказания дополнительной финансовой помощи.
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