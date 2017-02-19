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21февраля
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Три амурские хоккейные команды поедут на турнир «Золотая шайба» в Сочи

Три амурские хоккейные команды поедут на турнир «Золотая шайба» в Сочи
Фото: www.minsportamur.ru

В минувшие выходные, 18-19 февраля, определилась последняя амурская хоккейная команда, которая поедет в Сочи на всероссийский финал турнира «Золотая шайба». На соревнования отправятся три детские команды разных возрастов: одна из Благовещенска и две из Свободного.

Соревнования в Сочи пойдут в марте – апреле 2017 года. С 22 марта по 1 апреля пройдут игры старшей возрастной группы – 14-15 лет. В них примет участие благовещенская команда «Спартак». Средняя группа – 12-13 лет – сыграет 2-10 апреля. Здесь на лед выйдет «Союз» из Свободного. В турнире младшей группы - 10-11 лет – также участвует «Союз» из Свободного, сообщает сайт министерства спорта.

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#дети #Свободный #спорт

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