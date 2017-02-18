В Благовещенске горели дом, баня и гараж с катером (видео)

Обновлено: 12:59



Вечером 20 февраля в Благовещенске пожарным пришлось дважды тушить пожар по переулку Чудиновскому. Сначала огнеборцы отстояли баню, а чуть позже по этому же адресу они приехали спасать весь дом.

На момент приезда корреспондента ИА «Сканер» из пристроенных к дому бани и гаража наружу вырывались клубы дыма. Пожарные быстро справились со своей задачей – отстояли нежилые помещения. К тому же они нашли очаг возгорания – им оказался диван в бане. Вероятной причиной пожара названа оставленная на нём непотушенная сигарета.

Но на этом история не закончилась – через некоторое время пожарным опять пришлось выезжать по этому же адресу, когда уже горел сам дом. Жилое помещение спасали около получаса. И опять, по предварительной информации, виной всему – непотушенная сигарета. Чудом жильцов трагедия обошла стороной. Огонь повредил постройки и иномарку с катером в гараже.

При этом соседи сообщили: «Сначала огонь был виден примерно в 19 часов, к 21 часу его потушили. Горела баня с гаражом. В 2 ночи пожар случился снова, на этот раз горел сам дом изнутри».

По данным амурского управления МЧС, на месте работали 12 огнеборцев Благовещенского гарнизона с 4 единицами техники.

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#пожары #происшествия

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