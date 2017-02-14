На телевидение возвращается программа «Прожекторперисхилтон»: обзор прессы

Фото: rsute.ru

Астраханка в знак любви отправила «генералу США» 13 тысяч долларов; в Южно-Сахалинске судят экс-губернатора Хорошавина; таланты человека можно определить по цвету глаз – о чем пишет пресса, рассказывает обозреватель и ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Напишут же такое

В «Российской газете» сегодня пишут о том, что в скором времени, а именно 4 марта, на экраны ТВ вернется программа «Прожекторперисхилтон». Создает программу та же команда, но о том, кто будет вести передачу, официально еще не сообщали. Это раз.

Еще здесь о том, что начался суд над экс-губернатором Сахалина Хорошавиным. Это два.

Далее можно прочесть о том, что граждан, сообщающих о коррупции, прокуроры оградят от преследования со стороны руководства. Обозреватель отмечает, что преследования запрещены в течение только трех лет. Ну, три года борца, возможно, и потерпят…

Но самое неожиданное – это премьера оперы «Распутин». Дирижировал ею никто иной, как потомок князя Юсупова – того самого, что участвовал в убийстве старца.

Также в номере

Что еще следует прочесть в главной газете страны. Материал о том, что создано и уже приступило к работе специальное ведомство, которому предстоит решать проблемы Байкала.

Еще о том, что доверчивая жительница Астрахани, поверив в любовь американского генерала, переслала ему 13 тысяч долларов. А поскольку их не хватило, еще залезла и в долги… «Генерала» правоохранительные органы пока не нашли. Да и вряд ли найдут.

Ну а самое понятное – это заметка о том, что средний класс перестал пить дорогое виски и опять перешел на водку. Суть такова: если результат одинаков, то зачем переплачивать?

Очень интересно

Конечно, «Амурскую правду» читать-не перечитать – на каждой странице много интересного и важного. Павел Андреевич останавливается на двух небольших заметках. Первая о том, что женщинам Сковородина приготовили необычное поздравление к 8 Марта: мужской стриптиз. На «Ночи соблазнов» – так называется шоу, конечно, будет много песен о любви и печали, конкурсов, но гвоздь программы – эротическое шоу. Сообщается о явном интересе к действу со стороны жительниц северного города.

Также в номере

Вторая заметка информирует о том, что «Приамурье вошло в тридцатку популярных у туристов регионов». В прошлом году наши края посетили 142 тысячи путешественников. Из них 80 тысяч приехало из Китая. Этими показателями амурчан не удивить: все мы видим наших соседей в очередях за золотом и шоколадом. То есть, тут все понятно.

Не может обозреватель понять другого: кто такие остальные 62 тысячи туристов?! Ну ладно, пара-другая сумасшедших велосипедистов или пешеходов, заходивших к нам «по пути». Но общая масса – кто такие и откуда?! И почесывая в неведении затылок, он переходит к очередному изданию.

Полный абзац

«Панорама» рассказала об интересном исследовании американских ученых, выяснивших, что таланты человека легко определяются по цвету глаз. Оказалось, что наиболее талантливые люди имеют ген, отвечающий за ярко-синий цвет глаз. Голубоглазые личности чаще всего обладают нестандартным мышлением и демонстрируют прекрасные достижения в учебе.

А все остальные бездари, пьяницы, бабники, хулиганы и прочее и прочее – кареглазые артисты, художники и журналисты. Ну как тут не сказать: «Нда-а», прежде чем перейти к «Комсомолке»?!

На посошок

Кстати, об артистах: «Комсомольская правда», посвятила один из материалов «любэвцу» Николаю Расторгуеву. Читатели узнают, что артист не любит пиво, поскольку есть напитки и поинтереснее, что в юности его чуть было за драку не исключили из комсомола, что за неуспеваемость он был отчислен из института и т.д. Короче: морально неустойчивый разгильдяй, дебошир, а вот поди ж ты – член партии «Единая Россия», экс-депутат Госдумы, «батяня-комбат»…

Просмотров всего: 490

#СМИ

распечатать