В Благовещенске организовали кулинарную терапию для детей с ограниченными возможностями

Юные благовещенцы с ограниченными возможностями здоровья начали проходить необычную терапию – кулинарную. Мастер-классы в центре «Доброта» проводит шеф-повар Валерий Луценко. Желающих набралось уже две группы – по 5-8 человек. Учить ребят готовить различные блюда повар будет каждые выходные.

Мастер-классы для детей бесплатные, продукты закупают сами родители. Сам повар за работу ничего не получает.

На первом занятии детям показали, как готовить пиццу. Всего курс кулинарной терапии рассчитан на 12 занятий. За это время ребята научатся готовить супы, вторые блюда и десерты.

«Я умею делать пиццу. Я помогаю маме, папе, Алине и Андрюшке. Я даже сам готовлю пиццу, обожаю делать. И даже играть в игрушки. И маме помогаю убираться и папе тоже», – поделился один из участников кулинарной терапии Дмитрий Маскаев.

«Очень интересное мероприятие, доступное для наших детей. Не нужно никаких очень серьёзных затрат для того, чтобы ребёнок смог себя проявить творчески. Мы хотим как-то физически его порадовать. Потому что кулинария – это доступный язык, и наши детки могут это освоить», – отметила инициатор кулинарной терапии «Готовь со мной» Юлия Онодал.

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