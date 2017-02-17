Ясно, до минус 10: прогноз погоды в Амурской области на 21 февраля

Фото: www.prikol.ru

21 февраля, во вторник, в Амурской области переменно облачно, преимущественно без осадков. Ветер юго-западного направления разовьет скорость 2-7 метров в секунду, местами – до 11 метров в секунду. Температура воздуха – 5-10 градусов ниже нуля. По крайним северным районам будет до минус 17 градусов.

В Благовещенске также переменно облачно, без осадков. Скорость юго-западного ветра составит в течение дня 5-10 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня будет держаться в пределах 4-6 градусов мороза, сообщают синоптики Амурского гидрометцентра.

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