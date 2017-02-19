Лидеру группы «Любэ» Николаю Расторгуеву – 60

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60 лет сегодня исполняется лидеру группы «Любэ», депутату Госдумы Николаю Расторгуеву. В конце 1970-х годов Николай был вокалистом ВИА «Шестеро молодых», где в это время пел также будущий лидер «Арии» Валерий Кипелов. С 1980 по 1985 годы Расторгуев пел в составе ВИА «Лейся, песня» и «Здравствуй, песня», играл на гитаре в группе «Рондо» .

Но настоящая слава пришла к певцу в 1989 году, когда он стал вокалистом группы «Любэ», созданной Игорем Матвиенко. Песни этой группы – «Комбат», «Не валяй дурака, Америка», «Ребята с нашего двора», «Атас!», «Берёзы», «Заря», «Позови меня тихо по имени», «Давай за...» и многие другие – мгновенно становились хитами.

Сегодня дискография группы составляет 20 альбомов. Народный артист Российской Федерации Николай Расторгуев награждён орденами Почёта и «За заслуги перед Отечеством» IV степени, а также рядом наград правительства России и Вооружённых сил РФ.

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21 февраля – Международный день родного языка. Этот праздник, учреждённый ЮНЕСКО, отмечается с 2000 года с целью защиты языкового и культурного многообразия. По оценкам ЮНЕСКО, половина из 6 тысяч языков мира находится под угрозой исчезновения. В 2009 году организация признала 136 языков на территории России находящимися под угрозой исчезновения.

Дата совпадет с Днём движения за бенгальский язык, который отмечается в Бангладеш как день памяти о кровавых событиях 1952 года, когда пакистанская полиция расправилась со сторонниками признания бенгальского языка в качестве официального языка в восточном Пакистане.

Генеральная Ассамблея ООН поддержала решение об объявлении Международного дня родного языка и призвала государства-членов ООН и Секретариат ООН способствовать защите и сохранению всех языков народов мира.

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Также сегодня во многих странах мира отмечают Всемирный день экскурсовода. Праздник был учреждён Всемирной федерацией ассоциаций гидов с целью повышения информированности широкой общественности о важности и значимости работы экскурсоводов. В настоящее время членами являются более 2 миллионов человек из более чем 70 стран мира.

Ещё в середине прошлого века экскурсоводом мог почувствовать себя любой образованный человек, знакомый с историей того или иного города. В этом качестве нередко работали филологи, учителя истории, а также студенты соответствующих факультетов. Однако в 1970-х годах требования к профессионализму гидов повысились, и экскурсоводами стали называть только людей, прошедших специальную подготовку. В роли таких специалистов выступают образованные люди, нередко даже имеющие научную степень. Ещё два непременных условия — знание основ психологии и правильная речь. В День экскурсовода многие города мира проводят разнообразные мероприятия, посвященные празднику. Так, Словацкое общество экскурсоводов к этой дате планирует пешеходные прогулки по необычным маршрутам. Латвийская ассоциация предлагает всем желающим бесплатные экскурсии по Риге. А в Объединённых Арабских Эмиратах ко Дню экскурсовода приурочили открытие обзорной экскурсии по одной из красивейших мечетей мира.

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75 лет назад родилась народная артистка России Вера Алентова. После окончания в 1965 году Школы-студии художественного академического театра в Москве Алентова стала актрисой Московского театра имени А.С. Пушкина, на сцене которого ею сыграно множество прекрасных и запоминающихся ролей как в классических, так и в современных постановках. В настоящее время она также играет в антрепризах. В кино её дебют состоялся в 1965 году в картине «Дни лётные», а в 1967 году вышел фильм «Звёзды и солдаты». В 1981 году актриса была удостоена Государственной премии СССР за роль в кинофильме «Москва слезам не верит», принёсшем ей всемирную славу. Среди других известных киноработ Алентовой – роли в картинах «Такая короткая долгая жизнь», «Время для размышлений», «Время желаний», «Завтра была война», «Ширли-Мырли», «Зависть богов», «И все-таки я люблю...» и других.

В 1962 году актриса вышла замуж за однокурсника по МХАТу Владимира Меньшова, с котором они вместе по сей день. В 1969 году у супругов родилась дочь Юлия, ныне известная актриса Юлия Меньшова.

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55 лет назад родился американский писатель и фриланс-журналист Чак Паланик, известный как автор отмеченной множеством премий книги «Бойцовский клуб», по которой Дэвид Финчер снял одноимённый фильм с Брэдом Питтом, Эдвардом Нортоном и Хеленой Бонэм Картер в главных ролях. Творчество Паланика, схожее со стилем таких писателей, как Брет Истон Эллис, Ирвин Уэлш и Дуглас Коупленд, сделало его одним из самых популярных новеллистов Поколения X. Его перу принадлежат также получившие различные награды романы «Уцелевший», «Колыбельная», «Призраки» и другие. Паланик является обладателем премий Pacific Northwest Booksellers Association Award и Oregon Book Award, дважды номинировался на премию Брэма Стокера. Писатель имеет свой особенный стиль письма, характеризующийся нелинейным повествованием, героями-маргиналами, ищущими своё место в жизни; минимализмом, повторением определённых строк на протяжении всего романа; цинизмом, едкой иронией и чёрным юмором. Книги Паланика были проданы общим тиражом более 3 миллионов экземпляров.

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