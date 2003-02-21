Всех девушек страны позвали на Дальний Восток: история Приамурья

21 февраля 1937 года молодые благовещенки призвали девушек страны приехать на Дальний Восток на работу. «Амурская правда» в этот день опубликовала письмо общегородского собрания девушек. Это был своеобразный отклик на обращение Валентины Хетагуровой – инициатора движения хетагуровок «Девушки – на Дальний Восток!». Исаак Дунаевский написал про движение хетагуровок песню.

В 1920 году 21 февраля центральное бюро профсоюзов Благовещенска предложило всем профсоюзным организациям бойкотировать обслуживание японских войск.

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В этот день в 1941 году пленум обкома ВКП(б) обсуждал вопросы организации труда в колхозах Серышевского и Тамбовского районов на весенне-летних работах и практические мероприятия по выполнению постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) по увеличению производства товаров широкого потребления и продовольствия из местного сырья.

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В 1971-м главный выставочный комитет ВДНХ СССР наградил дипломом почёта Благовещенский сельскохозяйственный институт. Такое поощрение институт получил за научно-исследовательскую работу по различным вопросам сельскохозяйственного производства. Такой же диплом присуждён заслуженному агроному РСФСР, заведующему кафедрой селекции и семеноводства института доценту Я. М. Одноконю. Медалями ВДНХ было награждено 13 преподавателей вуза, 27 работников института утверждены участниками юбилейной ВДНХ СССР.

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В 1985 году в плотину Бурейской ГЭС был уложен первый кубометр бетона.

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2003 год. Открылся официальный сайт Амурской областной научной библиотеки имени Муравьёва-Амурского. Его главной особенностью авторы считали оформление. Оно выдержано в духе дореволюционной печатной продукции, что позволяло посетителям сайта окунуться в атмосферу настоящей библиотеки. В планах авторов – организация электронного каталога книжного фонда библиотеки.

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21 февраля 2003 года из посёлка Новобурейский в посёлок Талакан отправился автопоезд с 340-тонным трансформатором, который входил в пусковой комплекс Бурейской ГЭС. Караван состоял из 4 тягачей «Ураган» и сдвоенной платформы. На дорогу ушло более суток – 36 часов.

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21 февраля 2006 года депутаты облсовета выбрали нового члена Совета Федерации. Им стал заместитель полпреда в Дальневосточном федеральном округе Юрий Аверьянов. 20 депутатов проголосовали за его кандидатуру, а 12 депутатов – против.

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В 2012 году Амур.инфо сообщало о том, что Белогорск готовится к сдаче первого после развала СССР муниципального жилого дома. На строительство трёхэтажки ушло 69 миллионов рублей из городского бюджета. Все 45 квартир должны были распределить между врачами, учителями, другими работниками бюджетной сферы, а также жителями ветхих и аварийных домов.

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2014 год. В Амурской области педагоги одной из школ отреагировали на прекращение выплат за классное руководство письменным отказом от исполнения обязанностей классного руководителя. Власти Приамурья опровергали информацию об отказе от платы за классное руководство в школах Амурской области – эта выплата включена в состав зарплаты и финансировалась из стимулирующего фонда, сообщили чиновники.

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#жизнь #история

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