Участницы «Битвы экстрасенсов» назвали Благовещенск городом с чистым воздухом

В Благовещенск приехали участницы «Битвы экстрасенсов» – телешоу канала ТНТ. Ясновидящие назвали амурскую столицу городом с чистым воздухом. В столицу прилетела Валентина Сердюк – она заняла пятое место в 13-м сезоне известного шоу. По её словам, дар к ней пришёл после того, как она впала в кому. Вместе с Валентиной приём ведёт Ярославна – себя она называет потомственной колдуньей.

К медиумам идут с просьбой найти пропавших людей, заглянуть в будущее, излечиться от недуга и зависимости,снять порчу и даже разбогатеть. В Благовещенск экстрасенсы прилетели впервые. Здесь они пробудут ещё 3 дня.

«Я просто делаю свою работу, я просматриваю и работаю. Я такая же обычная, как и все люди, просто мне свыше дали – это не означает, что я в какой-то короне, и я этим горжусь. Для меня это тяжело. И когда человек приходит на приём, я остаюсь такая, какая я есть», – делится экстрасенс Валентина Сердюк.

«Боятся подойти, потому что думают, что я очень грозная, строгая, и всё в таком духе. Даже когда я с Анатолием Леденевым – к нему ни одна девчонка не подходит – говорит ой, мы боимся эту женщину. А когда пообщаются, понимают, что я добрый, отзывчивый, хороший человек», – рассказывает экстрасенс Ярославна.

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#жизнь

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