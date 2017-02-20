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20 февраля 2017, 20:36 7

Участницы «Битвы экстрасенсов» назвали Благовещенск городом с чистым воздухом

В Благовещенск приехали участницы «Битвы экстрасенсов» – телешоу канала ТНТ. Ясновидящие назвали амурскую столицу городом с чистым воздухом. В столицу прилетела Валентина Сердюк – она заняла пятое место в 13-м сезоне известного шоу. По её словам, дар к ней пришёл после того, как она впала в кому. Вместе с Валентиной приём ведёт Ярославна – себя она называет потомственной колдуньей.

К медиумам идут с просьбой найти пропавших людей, заглянуть в будущее, излечиться от недуга и зависимости,снять порчу и даже разбогатеть. В Благовещенск экстрасенсы прилетели впервые. Здесь они пробудут ещё 3 дня.

«Я просто делаю свою работу, я просматриваю и работаю. Я такая же обычная, как и все люди, просто мне свыше дали – это не означает, что я в какой-то короне, и я этим горжусь. Для меня это тяжело. И когда человек приходит на приём, я остаюсь такая, какая я есть», – делится экстрасенс Валентина Сердюк.

«Боятся подойти, потому что думают, что я очень грозная, строгая, и всё в таком духе. Даже когда я с Анатолием Леденевым – к нему ни одна девчонка не подходит – говорит ой, мы боимся эту женщину. А когда пообщаются, понимают, что я добрый, отзывчивый, хороший человек», – рассказывает экстрасенс Ярославна.

Просмотров всего: 579

#жизнь

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Комментарии
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  • Paster

    Paster
    6 часов назад

    Сжечь!

  • гедонист

    гедонист
    4 часа назад

    плюсую

  • OT

    OT
    4 часа назад

    Приперлись.

    Доренко наколдовал?

  • mihlena

    mihlena
    4 часа назад

    Гастрольный "чес" ?

  • ВП

    ВП
    3 часа назад

    Кстати, как насчет погадать, когда церковь католикам отдадут? А то как то скучно, давно надо устроить "битву" "ясновидящих" с "истинно верующими". Была бы еще инквизиция с пыточными, рейтинг шоу вообще бы зашкаливал.

  • lenaamur

    lenaamur
    2 часа назад

    шарлатаны они в этом шоу. А люди верят.

  • fb_Маша Орлова

    fb_Маша Орлова
    1 час назад

    вы в курсе, что большинство продуктов питания заражены паразитами и бактериями?! Эта зараза накапливается в нашем организме и вызывает большинство болезней (в том числе рак). Но этому есть спасение, теперь можно очистить организм и оздоровиться, у меня после очистки исчезли круги под глазами, боли в голове и в суставах, ушла хроническая усталость и улучшился аппетит я стала высыпаться и в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот статья Минздрава-- http://vkk.me/produktu

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