Команда КВН из АмГУ сыграет в сезоне Центральной лиги Москвы и Подмосковья

Благовещенский коллектив «Дощечка», представляющий Амурский государственный университет, получил право поучаствовать в одной из сильнейший центральных лиг клуба – Москвы и Подмосковья. В Москве прошёл фестиваль КВН, он собрал 123 команды, которые по итогам выступлений распределились в шесть лиг – межрегиональную московскую студенческую лигу, Подмосковную лигу, второй дивизион Московской студенческой лиги, первую подмосковную лигу, лигу особого статуса «Подъём».

28лучших команд фестиваля попали в сезон Центральной лиги Москвы и Подмосковья (ЦЛМиП). Среди них оказалась и «Дощечка». Руководителем лиги, в которой предстоит выступать благовещенскому коллективу, является директор телевизионного творческого объединения АМиК Александр Масляков. Редактором – Алексей Ляпичев, который занимает такую же должность в транслируемой на Первом канале Премьер-лиге. Игры Центральной лиги Москвы и Подмосковья проходят в москвоском молодёжном центре «Планета КВН».

«Рады оказаться здесь. Наше развитие не останавливается. Выступать в такой сильной лиге – большая честь для нас. Около половины команд, которые сейчас мы можем видеть на Первом канале, прошли через ЦЛМиП. Для нас московская лига может стать трамплином перед попаданием на большие экраны. Дорого ли выступать в КВН? Да, достаточно. Но мы стараемся экономить на всём – покупаем дешевые билеты, снимаем недорогое жилье. И, естественно, абсолютно все шутки пишем сами. Во-первых, работа с авторами – это колоссальные деньги, а во-вторых, по-нашему, весь смысл КВН в том, чтобы шутить о том, что близко и понятно тебе самому, а не каким-то другим людям», – рассказал капитан команды Иван Лепёхин.

Команда «Дощечка» существует с конца 2013 года. В 2014-м коллектив стал финалистом региональной лиги КВН «Амур» в Благовещенске, в 2015 и 2016 – её чемпионом. В 2016 году «Дощечка» выиграла межрегиональную лигу КВН «ПлюС» в Нижнем Новгороде и оказалась первой амурской командой, выигравшей сезон в европейской части страны.

Просмотров всего: 97

#Дальний Восток #юмор

распечатать