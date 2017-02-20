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20 февраля 2017, 20:03 5

Житель Благовещенского района воюет в Сирии на стороне ИГИЛ

В Амурской области возросло число уголовных дел, возбуждённых по фактам терроризма и экстремизма. По словам первого заместителя прокурора Амурской области Александра Щербакова, есть даже уголовное дело, возбуждённое в отношении одного из жителей Благовещенского района. Мужчина воюет в Сирии на стороне террористов.

Амурчанин – сторонник ИГИЛ – объявлен в международный розыск, пишет газета «Зейский вестник».

По информации на ноябрь 2016 года, около 3 200 российских граждан примкнуло к ИГИЛ – по данным МИД РФ в Сирии и Ираке. Они планируют воевать на стороне террористов. Об этом сообщает vistanews.ru со ссылкой на директора департамента МИД Илью Рогачева.

Ещё в 2015 году глава МВД РФ Владимир Колокольцев рассказал, что на стороне террористов ИГИЛ воюют несколько тысяч граждан России. По его словам, на этот счёт имеется 477 уголовных производств.

Председатель научно-консультативного совета при Антитеррористическом центре государств-участников СНГ Марианна Кочубей сообщила, что, по данным Национального антитеррористического комитета, в Сирии в рядах группировки ИГИЛ воюют от 800 до 1,5 тысячи граждан РФ, из них более 170 погибли, сообщает «Свободная пресса».

Как заявил в 2016 году глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин, только в течение 2015 года воевать за ИГИЛ в Сирию и Ирак отправились более тысяч граждан России. По словам главы СКР, каждый восьмой россиянин, оказавшийся в ИГИЛ, погиб в ходе военных действий. Известно также, что на территории Сирии уничтожены порядка 2 тысяч выходцев из России.

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#военные

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Комментарии
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  • гедонист

    гедонист
    2 часа назад

    а фамилию террориста почему не приводят если он в розыске? или она "говорящая"?

  • Adolf

    Adolf
    2 часа назад

    это потому что не понимают, как хорошо жить в нашей прекрасной стране, не объяснили им

  • Джоник

    Джоник
    2 часа назад

    "Житель Благовещенского района воюет в Сирии на стороне ИГИЛ"

    сообщение ни о чем.

  • lenaamur

    lenaamur
    35 минут назад

    Почему после ИГИЛ нет подписи что запрещено в России! Это серьезное нарушение!

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