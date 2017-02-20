Шикарная свадьба благовещенцев стала лучшим свадебным проектом Дальнего Востока

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В столице Дальнего Востока впервые прошла Дальневосточная свадебная премия Far East Wedding Awards. В экспертное жюри конкурса вошёл благовещенец – руководитель одного из амурских свадебных агентств. Но его в финале конкурса ждал сюрприз. Регистрацию, которую провели специалисты его компании, назвали «Лучшим свадебным проектом 2016 года».

Мероприятие прошло в Хабаровском краевом театре драмы. Как рассказал ИА «Амур.инфо» Иван Дурнев, организаторы объявили несколько секретных номинаций, и в итоге в одной из них – «Лучший свадебный проект 2016 года» – получила признание свадьба благовещенцев Луизы и Артака. Она прошла летом 2016 года.

«Техническое задание было сложным. Молодожёны решили, что свадьба должна быть на территории их загородного дома. Естественно, процесс подразумевал наличие большого количества места, нескольких специальных площадок. Сам дом оформили шикарно, в том числе и для утра невесты. Для банкета была специально построена беседка, её очень красиво оформили. Всё было сделано для того, чтобы не помешал дождь. 4 дня работал над оформлением специально приглашённый декоратор из Хабаровска», – поделился с Амур.инфо Иван Дурнев.

«Над композициями с живыми цветами работали два дня. Был налажена мобильность перевозок и оборудования в район Мухинки, где расположен дом. Большой объём, конечно, подразумевает большую стоимость. По всей территории были интерактивные площадки для развлечений гостей. Организовали площадку для выездной регистрации, ещё так называемую смотровую площадку. Были прогулки с пони, качели из цветов», – сообщил глава агентства.

«Когда меня вызвали на сцену для награждения, из зала раздалось много аплодисментов – о нашей свадьбе наслышаны на всём Дальнем Востоке», – отметил руководитель свадебного агентства.

Far East Wedding Awards –признание профессиональных достижений в свадебной индустрии на Дальнем Востоке. В проекте приняли участие 5 городов: Хабаровск, Владивосток, Благовещенск, Биробиджан и Комсомольск-на-Амуре. В рамках премии были представлены 17 номинаций, поучаствовали более 70 свадебных специалистов. За звание «Ведущий года» боролся благовещенский шоумен Илья Дементьев. Он стал лауреатом.

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#Дальний Восток #праздники

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