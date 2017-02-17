Родители благовещенских детсадовцев: наши воспитатели вынуждены исполнять обязанности нянь

Родители детей, которые ходят в одну из групп детского сада «Фантазия», собрали подписи и готовятся обратиться с официальным письмом в управление образования администрации Благовещенска. Дело в том, что мамы возмущены – по их словам, уже несколько месяцев у воспитателей нет помощника. Обязанности няни вынужден выполнять воспитатели, а дети на какое-то время остаются без присмотра.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка – детский сад №4 города Благовещенска» «Фантазия» находится по адресу: Кантемирова, 15. Мама 4-летнего малыша обратилась в редакцию: «Нам бы хотелось навести порядок в ДОУ и, так сказать, достучаться до директора. Наши родительские обращения, сначала устные, а потом и письменные, постоянно игнорируются. При встречах постоянно обещают, что всё решат, но на самом деле либо ничего не предпринимается или переворачивается всё совсем не так, говорят, что разговоров не было (это в случаях устного обращения)».

«Самая главная проблема – отсутствие помощника воспитателя в нашей группе. Это у нас давно, систематически. С сентября началось. Вроде как у нас числилась няня, но она постоянно на больничных, грубо говоря, даже неделю не работает в месяц, всё остальное время на больничных. Мы начали жаловаться. То есть дети на прогулку не ходят, так как помощника нет – их некому собирать. Воспитатель занят едой для них – с самого утра бежит с вёдрами, дети остаются одни в группе. Кто привёл ребёнка из родителей, кто может, тот за ними и подсмотрел в это время. Мы начали постоянно возмущаться, как же так – дети остаются одни. На что дирекция нам каждый раз говорит – не ваше дело, не лезьте – это если придёшь. Если звонишь по телефону – говорят, с чего вы взяли, помощник на группе есть», – поделилась благовещенка.

По её словам, одну няню, которая числилась за группой, уволили, потом сказали, что кого-то взяли на место. «Но в итоге – никого. Один воспитатель скоро уйдёт в декрет, у неё уже ограничения по труду – не может поднять ничего, еду носить. И она сидит, ждёт. С утра всё происходит так – мы позвоним в садик, поругаемся, делопроизводитель доделает свои дела, и уже потом нам несёт ведра. Дети сидят».

«Воспитатели у нас молодцы, им можно памятник ставить, к ним претензий нет никаких. Они там и моют, и всё и в то же время с детьми работают, дети у нас – подготовленные, мы всё это видим. Но это не их работа, с едой бегать, они могли бы в это время ещё больше с детьми заниматься. Посуду моют в помещении рядом с группой, но всё равно – дети-то одни остаются. С воспитателями нам, к счастью, повезло, но на фоне всего происходящего, боимся, что и их скоро потеряем. В 8 утра воспитатель несётся с первого этажа на третий за завтраком, дети остаются одни, а это порядка 5-10 минут. А за это время может случиться что угодно. Возрастная группа 4 года, не малыши конечно, но всё-таки. А есть ещё обед, полдник, ужин. Потом ещё моют посуду – в соседней комнате от комнаты, где дети. В дирекции нам говорят – а что такого, ваши дети уже взрослые, привыкайте, ну словно – что вы от нас хотите. Мы уже просто не можем достучаться», – рассказала одна из мам.

Также мама поделилась – «С начала учебного года не проводится физическая культура, из-за отсутствия преподавателя. Хотя в нашем саду оборудован новый, большой замечательный зал. Опять же всё это легло на плечи воспитателей, их обязали самим проводить её. Опять же наболевшая тема, когда воспитателю это делать, если она с вёдрами мчится сломя голову, а потом моет посуду. При всём при этом наш ДОУ не просто какой-то сад, а гордо звучащий "Центр развития ребёнка". Просим помощи помочь и разобраться. Воспитателей очень не хочется терять, дети очень их любят, но вот руководство их не ценит».

Инициативные родители описали ситуацию на бумаге, собрали подписи и намерены действовать. «Мы подготовили обращение с подписями родителей. Во вторник, 21 февраля, я отнесу письмо в управление образования администрации Благовещенска. Описали ситуацию, что мы обеспокоены тем, что у нас один воспитатель на группу. И он справляется, но дети вынуждены оставаться одни во время того, как она исполняет, получается, дополнительные обязанности – мало ли что может случиться. Помощника давно нет. Мы второй год посещаем садик, и вот такое случилось», – поделилась другая мама.

Амур.инфо обратилось за комментарием к руководству учреждения. Как прокомментировала директор ДОУ Елена Бернякович: «Помощник у них есть. На больничном. Очень часть сидит на больничном. У нас вообще штат полный. Поэтому то, что они обращаются там – извините». За более подробным комментарием руководитель посоветовала отправиться напрямую к учредителю – в управление образования города, отметив, что не обязана разглашать какие-либо сведения.

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