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20 февраля 2017, 17:52 0

Гости «Эха Москвы в Благовещенске»: директор школы волонтеров и эксперт Общественной палаты

Гости «Эха Москвы в Благовещенске»: директор школы волонтеров и эксперт Общественной палаты

Во вторник, 21 февраля, в утреннем эфире «Эха Москвы в Благовещенске» обсудят, кого и чему учат в школе волонтёров. Гостем станет директор областной школы волонтёров Александр Екжанов. Ведущие – Нино Кохреидзе и Олег Никитин.

Днем в гостях у «Эха» побывает эксперт Общественной палаты Амурской области, заведующий кафедрой ДальГАУ, доктор экономических наук Сергей Мясоедов. Тема беседы – «Почём нынче калории: взгляд экономиста на тарифы ЖКХ». Ведущие – Михаил Митрофанов, Олег Никитин.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM и онлайн. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или отправив сообщение в Twitter на @amurecho, а также предложить темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

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#СМИ

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