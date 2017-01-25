В Кузбассе директор ДК присвоил себе премии сотрудников на сумму 800 тысяч рублей

Фото: smolnarod.ru

Директор дома культуры в кузбасском городе Осинники выписал своим сотрудникам премии на сумму 800 тысяч рублей, а затем присвоил деньги. В отношении главы ДК возбуждено уголовное дело по статье 169 УК РФ «Мошенничество». Об этом редакции VSE42.Ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

В конце прошлого месяца сразу семь сотрудников городского дома культуры обратились к правоохранителям с жалобами на своего начальника. Сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции провели проверку и выяснили, что директор учреждения действительно выписывал своим сотрудникам приличные премии, а потом забирал их себе. В общей сложности подозреваемый обокрал подчинённых на 800 тысяч рублей.

«После допроса должностного лица в качестве подозреваемого он стал оказывать давление на потерпевших с целью ухода от уголовного преследования и воспрепятствования расследованию. В связи с этим следователь обратился в суд с ходатайством об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу», – рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

В настоящее время директору дома культуры Осинников предъявлено обвинение. Он находится в изоляторе. Расследование уголовного дела продолжается.

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