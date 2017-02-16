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20февраля
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Сегодня, 17:26 2

Белогорцы попросят амурских депутатов уравнять участников войны в правах

Депутаты горсовета Белогорска выйдут с правотворческой инициативой в Законодательное собрание Амурской области, которая поможет уравнять участников войны в их посмертных правах. Местный житель обратился с проблемой к мэру города. Александр Рыдзевский уже несколько лет безуспешно пытается добиться установки надгробного памятника умершей в 1997 году бабушке – участнице Великой Отечественной войны, вольнонаёмной.

Федеральным законом «О статусе военнослужащих» введена норма на памятники за счёт государства. Они устанавливаются на могилах тех участников войны, кто умер в период с 12 июня 1990 года или после 1 января 2002 года. Это ограничение коснулось именно лиц вольнонаёмного состава, тех, кто не участвовал в боях, а, к примеру, работал в госпиталях или тыловых службах. Необходимо добиться справедливости по отношению к ветеранам, умершим за «забытое» десятилетие, отметил Александр Рыдзевский.

«К сожалению, особенности правоприменения законов, регулирующих вопросы предоставления гарантий погребения участников Великой Отечественной войны, не позволяют предоставить соответствующие гарантии участникам войны, умершим в период с 1 января 1993 года по 31 декабря 2001 года. С целью устранения социальной, а может и исторической несправедливости, городским Советом разработана поправка в закон "О погребении и похоронном деле", согласно которой закон имел бы обратную силу», – пояснил начальник юридического отдела Белогорского городского Совета Денис Корнев.

Поскольку Совет не обладает полномочиями по самостоятельному внесению в Государственную думу проектов законов, принято решение обратиться с этим вопросом в Законодательное собрание Амурской области. Депутаты горсовета предложение поддержали единогласно, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

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#Белогорск #закон #заксобрание #память

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Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • эленуте

    эленуте
    2 часа назад

    А внук не может сам установить надгробие любимой бабушке? Позорище!

  • эленуте

    эленуте
    2 часа назад

    А внук не может сам установить надгробие любимой бабушке? Позорище!

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