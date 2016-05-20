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Сегодня, 18:10 1

В Амурской области появится сафари-парк

В Амурской области появится сафари-парк

В Моховой пади открылась новая база отдыха. Принимать посетителей она начала сразу после нового года. Пока на территории площадью три гектара расположены только место для отдыха со столиками, горки и подъемник для санок. В будущем на базе появится сафари-парк.

Как рассказал владелец базы, летом на территории появится водоем с птицами, домики и пункт проката инвентаря. Чуть позже на базе создадут сафари-парк.

«У меня супруга держит клуб любителей кошек. Я хочу сделать на территории базы вольеры, где буду содержать породистых кастрированных и стерилизованных кошек, а также будут вольеры с дикими животными», – рассказал владелец базы Алик.

Кроме того, в планах прокладка маршрутов для прогулок по лесу, в том числе на квадроциклах.

«Пока у нас только горки и место отдыха на свежем отдыхе, но мы надеемся, что сможем в ближайшее время воплотить все наши задумки и планы. Время их исполнения будет зависеть от наших доходов, поэтому точные сроки пока назвать не могу», – добавил владелец базы.

Просмотров всего: 681

#жизнь #отдых

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Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Paster

    Paster
    1 час назад

    Как база называется хоть?

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