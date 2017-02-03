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Сегодня, 16:56 3

За кормление рыб в Таиланде россиянке грозит тюремный срок

За кормление рыб в Таиланде россиянке грозит тюремный срок

В Таиланде российской туристке Ольге Смирновой грозит лишение свободы сроком на один год или штраф в размере 100 тысяч тайских батов (2 857 долларов) за кормление рыб в запрещенной зоне, сообщает РБК со ссылкой на Phuket Gazette.

Во время патрулирования сотрудники службы охраны природы увидели российскую туристку Ольгу Смирнову, которая кормила рыб хлебом. Ее арестовали и доставили в отделение полиции. Там ей предъявили обвинение в кормлении рыб в запрещенной зоне кораллового рифа. Сам инцидент произошел на пляже Плаб Пля на острове Ко Рача Яй.

Россиянка должна будет заплатить штраф и остаться в Таиланде на время рассмотрения ее дела в суде.

Ранее по акту о защите и сохранении дикой природы с 1992 года кораллы считались объектом охраны. Тайские полицейские могли задерживать и арестовывать тех, кто наносил им вред. Однако данная норма не распространялась на других представителей фауны. За нанесение вреда кораллу предусмотрено наказание в 40 тысяч тайских бат (1 143 долларов) или лишение свободы сроком до четырех лет. Также могут быть применены обе данные меры.

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#происшествия #туризм

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Комментарии
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  • жизньжизниьжизнь

    жизньжизниьжизнь
    3 часа назад

    Это была экскурсия? А гид объяснил правила и что строго делать запрещено?

  • Вежливый

    Вежливый
    3 часа назад

    Сколько помню рыбок в море не кормят и все гиды об этом говорят. Просто некоторые для фоточек прикармливают. Вот этой дамочке не повезло

  • agbor

    agbor
    2 часа назад

    Закон есть закон конечно, но какой вред она нанесла кормя рыб интересно.

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