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Вечером на «Эхе Москвы в Благовещенске» – художница Дарья Тихомирова

Вечером на «Эхе Москвы в Благовещенске» – художница Дарья Тихомирова

В понедельник, 20 февраля, гостем вечернего эфира на «Эхе Москвы в Благовещенске» станет благовещенская художница Дарья Тихомирова. Сразу после новостей в 18:00 горожане услышат интервью «Наш человек в Париже».

Дарья Тихомирова расскажет об участии в международном художественном салоне «Арт Капитал» во дворце Гран Пале в Париже. Ведущий – Михаил Митрофанов. Запись интервью проходила 18 февраля через Skype-мост «Благовещенск – Москва».

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM и онлайн. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или отправив сообщение в Twitter на @amurecho, а также предложить темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

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#СМИ

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