Амур.инфо разбиралось, сколько стоит детский оздоровительный отдых

Фото: yarmalysh.ru

До сезона летнего оздоровительного отдыха остается еще несколько месяцев. Однако в некоторых детских лагерях уже начали реализовывать путевки. В «Колоске», где продажа путевок началась 15 февраля, уже нет мест на вторую смену.

Лагерь «Огонек» находится в ведомстве городского управления образования. Корреспонденту ИА «Амур.инфо» сообщили, что говорить о покупке путевки преждевременно. «Только после проведения областной оздоровительной комиссии будут определены цена на путевку и размеры субсидии, – пояснила ведущий специалист городского управления образования Оксана Савинкова. – Мы ожидаем, что она будет уже скоро – в конце февраля. И надеемся, что цены останутся на прошлогоднем уровне».

В прошлом году путевка на одну летнюю смену в «Огонек» стоила около 28 тысяч рублей. Как сообщало ИА «Амур.инфо», средняя стоимость детской путевки в загородный лагерь составляла 25 тысяч рублей.

Еще один «городской» загородный лагерь – имени Гагарина – находится в ведении управления культуры и Общественно-культурного центра. Директор ОКЦ Надежда Багрова рассказала, что путевки в лагерь родители уже могут заказать. «У нас одна из самых низких цен: 22 тысячи рублей за 21 день, – пояснила Надежда Ивановна. – Летом в лагере будет четыре смены, в каждую мы планируем набрать до 160 детей». Она добавила, что путевки достаточно активно заказывают.

Лагерь «Колосок» находится в ведомстве областных властей. Здесь реализация путевок началась с 15 февраля. Стоимость отдыха в первые три смены составляет 30 тысяч рублей, четвертой – 26 тысяч. При этом на сайте лагеря уже появилась информация о том, что на вторую смену путевок нет.

Расположенный неподалеку лагерь «Энергетик» (Мухинка) является ведомственным. С начала 2017 года здесь принимают заявки на отдых, но пока бронировать места в лагере для своих детей могут только энергетики. «С середины марта, после того как наши сотрудники уже устроят своих детей, мы начнем продавать путевки всем желающим, – рассказала директор лагеря Ольга Васильева. – У нас запланированы две традиционные смены по 21 дню. Путевка сюда стоит 36 тысяч рублей (за год подорожала на одну тысячу). Кроме того, мы впервые собираемся провести третью профильную 10-дневную смену – ребята будут учиться играть в КВН. Сюда путевка стоит 17 200 рублей».

Кстати, этой весной с 23 по 30 марта в дни весенних школьных каникул на Мухинке впервые заработает телевизионный языковой лагерь «Академия "Альфы"». Ребята смогут сами снимать сюжеты, работать в настоящей студии, общаться с популярными ведущими телекомпании «Альфа-канал» и совершенствовать английский язык.

Санаторий «Василек», расположенный также в Мухинском урочище, работает круглый год. Смены здесь проводятся почти непрерывно – с января по декабрь. На летний период запланированы пять смен по 16 и 18 дней. На первые путевка стоит 29 600 рублей, на вторые – 33 300. Они продаются с осени 2016 года. «Но у нас не действуют субсидии для родителей, – пояснили в санатории. – Родителям придется покупать путевку за полную стоимость».

Кстати, размер субсидии на летний отдых в лагерях также пока не определен. Его также установят на заседании областной оздоровительной комиссии. В прошлом году ее размер был 6 400 рублей.

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