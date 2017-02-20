Свободный лидирует по количеству жалоб на электроснабжение

В ведомственных и бесхозяйных сетях города Свободный фиксируется большое количество отключений электроэнергии. По данным ПАО «ДЭК», 42 дома в городе Свободный имеют проблемы с качеством поставляемой электроэнергии. 60 километров кабельных линий электропередачи, которые обеспечивают поставку электроэнергии многоквартирным домам, не обслуживаются энергопредприятиями и не оформлены в собственность.

«На сегодня большинство жалоб на качество электроснабжения, поступающих от населения города Свободный, не относятся к сетям ДРСК. Это либо ведомственные электросети, либо бесхозяйные. В своей зоне ответственности, в распределительных сетях ДРСК делает все необходимое и поэтому качество электроснабжения соответствует всем требованиям и нормативам, - рассказывает директор СП ЗЭС амурского филиала ДРСК Юрий Максюта. – Но в многоквартирные дома поставка электроэнергии идет по бесхозяйным кабельным линиям, которые чаще всего аварийные. Эту ситуацию можно сравнить с магистральной автотрассой и старой гравийной дорогой. Скорость автомобиля снижается и качество поездки ухудшается, когда магистраль заканчивается. Так и в распредсетях, чтобы мы не меняли – провода, опоры, подстанции, пока не будет реконструирован последний участок, потребители будут жаловаться на качество электроэнергии».

Согласно данным анализа, филиал АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» за последние шесть лет более чем в 6 раз снизил аварийность в сетях низкого напряжения по городу Свободный. Если в 2011 году в сетях 0,4 кВ было зарегистрировано 623 отключения, то к 2016 году – 108 отключений. За год почти в три раза снизилось количество жалоб от жителей этого города на телефон единого Контакт-центра ДРСК. Все это результат планомерной работы компании по обновлению электросетевого комплекса, который был передан на обслуживание муниципалитетом в ДРСК в декабре 2010 года.

Для решения существующей проблемы бесхозяйные сети необходимо местным властям оформить в собственность и передать на обслуживание сетевой компании. Эта проблема была озвучена местными жителями на встрече с губернатором Амурской области, Александр Козлов дал поручение соответствующим службам. По предварительным расчетам, для замены всех кабельных линий потребуется порядка 60 миллионов рублей.

Внимание! В «Дальневосточной распределительной сетевой компании» работает единый Контакт-центр. По телефону 8-800-1000-397 вы сможете задать вопросы о технологическом присоединении, качестве электроэнергии, отключениях, хищениях энергии и оборудования на объектах энергетики. Звонок бесплатный.

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