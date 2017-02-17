Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы ИА «Амур.инфо». Все права защищены.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
20февраля
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 16:07 1

В Благовещенском районе перевернулся КамАЗ (видео)

В Благовещенском районе перевернулся КамАЗ (видео)

Днём в понедельник, 20 февраля, на выезде из села Передовое в Благовещенском районе большегруз съехал с проезжей части и перевернулся. Как сообщили в амурском управлении ГИБДД, пострадавших нет.

«Это случилось на выезде из Передового. Водитель грузовика, очевидно, превысил безопасную скорость, не учёл сложные дорожные условия – гололёд. То есть пункт 10.1 ПДД. И допустил съезд с проезжей части, упал на бок. Вот такая вот наша дорога!» – сообщил ИА «Амур.инфо» очевидец происшествия.

В распоряжении редакции оказалось видео с места аварии. Видно, что работает техника – грузовик пытаются поднять.

Просмотров всего: 1319

#происшествия #транспорт

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия 3

За кормление рыб в Таиланде россиянке грозит тюремный срок
Общество 4

Белогорские автомобилисты устроили флешмоб (видео)
В России и мире

Поезд сбил насмерть тигрёнка на границе Приморья и Хабаровского края
Происшествия

В Тамбовском районе в ДТП погиб человек