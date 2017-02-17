В Благовещенском районе перевернулся КамАЗ (видео)

Днём в понедельник, 20 февраля, на выезде из села Передовое в Благовещенском районе большегруз съехал с проезжей части и перевернулся. Как сообщили в амурском управлении ГИБДД, пострадавших нет.

«Это случилось на выезде из Передового. Водитель грузовика, очевидно, превысил безопасную скорость, не учёл сложные дорожные условия – гололёд. То есть пункт 10.1 ПДД. И допустил съезд с проезжей части, упал на бок. Вот такая вот наша дорога!» – сообщил ИА «Амур.инфо» очевидец происшествия.

В распоряжении редакции оказалось видео с места аварии. Видно, что работает техника – грузовик пытаются поднять.

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#происшествия #транспорт

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