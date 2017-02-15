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Белогорские автомобилисты устроили флешмоб (видео)

Белогорские автомобилисты устроили флешмоб (видео)

Члены одного из автоклубов Белогорска устроили необычный флешмоб на вертолетной площадке. 42 автомобиля марки Allion и Premio выстроились в эмблему Toyota.

«Я автор этой идеи. Мы раньше уже видели, что Хабаровск и Санкт-Петербург проводили автомобильные флешмобы, решили тоже не отставать. Всего у нас было 42 машины. Днём мы приехали на вертолетное поле, расчистили его, нанесли разметку. Потом в течение 15 минут мы выстроили машины и за 10 минут сняли. Сделали видео с квадрокоптера и памятные фотографии, потом со всеми участниками вместе поехали пить кофе», – рассказал администратор группы Allion.Premio Виктор Барздун.

Участники флешмоба по команде включили «аварийку», затем каждый с периодичностью в две секунды зажигал фары ближнего света.

Просмотров всего: 767

#Белогорск #жизнь #транспорт

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Комментарии
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  • www8877

    www8877
    4 часа назад

    остается догадываться что хотели высказать этим флешмобом организаторы и порадоваться за то что минимум у 42 человек нашлось столько свободного времени...

  • Oldlord

    Oldlord
    4 часа назад

    А все эти авто укомплектованы волшебной кнопкой ЭГ?

    Или и их скоро запретят?

  • Unicorn

    Unicorn
    1 час назад

    зачем?

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