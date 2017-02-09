Поезд сбил насмерть тигрёнка на границе Приморья и Хабаровского края

Фото: deita.ru

В субботу, 18 февраля, в Службу по охране животного мира и ООПТ Хабаровского края поступило сообщение о том, что в Бикинском районе, недалеко от станции Бойцова, на железнодорожной насыпи лежит сбитый поездом молодой тигр без признаков жизни. Об этом пишет ИА «Дейта» со ссылкой на Центр по изучению и сохранению амурского тигра.

На место, указанное очевидцем, выехала оперативная группа, состоящая из сотрудников полиции, Центра «Амурский тигр» и КГКУ «Служба по охране животного мира и ООПТ» Хабаровского края. Прибыв на место, специалисты зафиксировали факт гибели животного и изъяли его труп для проведения экспертизы.

«Печальный факт, что самка амурского тигра погибла. Если предварительная версия – о том, что тигрёнка сбил поезд – подтвердится, то можно предположить, что животное, переходя пути, испугалось звука приближающегося поезда и решило притаиться, что и явилось причиной трагедии. Однако до получения результатов вскрытия выводы преждевременны», – отметил директор Дальневосточного филиала Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

Специалисты подчёркивают, что при визуальном осмотре трупа хищника признаков огнестрельного ранения не обнаружено. Как, впрочем, и следов присутствия на месте происшествия человека.

«В ходе исследования территории были найдены следы тигрицы и тигрёнка, а также место, примерно в 30 километрах от тела хищника, где охотилась самка с тигрятами. Скорее всего, тигрёнок просто не успел перебежать через пути и попал под поезд» – заявил директор КГКУ «Служба по охране животного мира и особо охраняемых природных территорий» Хабаровского края Юрий Колпак.

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#Дальний Восток #животные #происшествия #транспорт

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