Амурских налоговиков возглавила 34-летняя Елена Астайкина

На должность руководителя управления ФНС России по Амурской области назначена Елена Астайкина. Елена Сергеевна родилась в 1983 году, в 2004 года окончила Хабаровский государственный технический университет по специальности «юриспруденция». В Приамурье она работает с 2011 года.

С 2011 по 2014 год Елена Астайкина замещала должность главного специалиста-эксперта правового отдела, заместителя начальника правового отдела управления Федеральной налоговой службы по Амурской области.

С февраля 2014 года и по ноябрь 2016 года была заместителем руководителя амурского управления ФНС России. С 28 ноября 2016 года временно исполняла обязанности руководителя ведомства.

26 ноября руководитель управления ФНС России по Амурской области Наталья Гончарова оставила работу в налоговых органах – она работала в должности руководителя больше восьми лет. А 15 февраля 2017 года приказом Министерства финансов РФ Елена Астайкина, советник государственной гражданской службы Российской Федерации 2 класса, назначена на эту должность.

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