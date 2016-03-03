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20февраля
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Сегодня, 15:30 10

Амурских налоговиков возглавила 34-летняя Елена Астайкина

Амурских налоговиков возглавила 34-летняя Елена Астайкина

На должность руководителя управления ФНС России по Амурской области назначена Елена Астайкина. Елена Сергеевна родилась в 1983 году, в 2004 года окончила Хабаровский государственный технический университет по специальности «юриспруденция». В Приамурье она работает с 2011 года.

С 2011 по 2014 год Елена Астайкина замещала должность главного специалиста-эксперта правового отдела, заместителя начальника правового отдела управления Федеральной налоговой службы по Амурской области.

С февраля 2014 года и по ноябрь 2016 года была заместителем руководителя амурского управления ФНС России. С 28 ноября 2016 года временно исполняла обязанности руководителя ведомства.

26 ноября руководитель управления ФНС России по Амурской области Наталья Гончарова оставила работу в налоговых органах – она работала в должности руководителя больше восьми лет. А 15 февраля 2017 года приказом Министерства финансов РФ Елена Астайкина, советник государственной гражданской службы Российской Федерации 2 класса, назначена на эту должность.

Просмотров всего: 2751

#закон

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Комментарии
Показать все (10) Обсудить на форуме
  • paravis

    paravis
    5 часов назад

    Почти няшмяш :)

  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    4 часа назад

    paravis

    Почти няшмяш :)



    У вас очень сильно занижены стандарты красоты.

  • sabotazh

    sabotazh
    4 часа назад

    Чей дочь?

  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    4 часа назад

    sabotazh

    Чей дочь?



    Да всего сама добилась

  • Бодрячок

    Бодрячок
    4 часа назад

    Ну все, Тимофевна хоть как-то еще тянула, а теперь все....тушите свет

  • Гермес

    Гермес
    4 часа назад

    Правильно сказали, что хоть как-то тянула. Нужно не как-то тянуть, а работать и работников своих уважать хоть маленько.

  • сейнер

    сейнер
    3 часа назад

    Чин не перепутали? Наверно она государственный советник.Указан чин 8 ранга.

  • Цунай

    Цунай
    2 часа назад

    Трамп.

  • Ксаныч

    Ксаныч
    1 час назад

    Ну все женюсь, надо познакомится!

  • physic1

    physic1
    1 час назад

    А метла и ступа на фото ГДЕ?

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