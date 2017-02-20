Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы ИА «Амур.инфо». Все права защищены.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
21февраля
Предыдущая новость Следующая новость
20 февраля 2017, 15:28 0

В Приамурье идет подготовка к весенним паводкам

В Приамурье идет подготовка к весенним паводкам
Фото: gazeta.a42.ru

В правительстве области ведётся активная подготовка к весеннему паводку 2017 года. При этом учитывается опыт прошлых лет, в том числе опыт 2013 года, сообщает пресс-служба областного правительства. По информации Амурского гидрометцентра, на сегодняшний момент погодные и гидрологические условия не вызывают опасений.

Для уменьшения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций в паводкоопасный период в главном управлении МЧС России по Амурской области разработан «План по смягчению рисков и реагированию на чрезвычайные ситуации в паводкоопасном периоде на территории Амурской области в 2017 году».

Перед началом ледохода запланировано проведение взрывных работ вблизи населенных пунктов Нововоскресеновка, Ушаково Шимановского района, Черняево Магдагачинского района, Албазино Сковородинского района.

В населённых пунктах области будут приведены в надлежащее состояние водоотводные системы, гидротехнические сооружения, источники воды.

Просмотров всего: 243

#МЧС

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия 5

В Благовещенске пожар в жилом доме унес жизни троих людей

18 февраля, 20:08
Общество 7

Спасатели учили педагогов пользоваться альпинистской техникой (фото)
Общество 2

Из-за ухудшения погоды в Амурской области привели в готовность мобильные пункты обогрева

16 февраля, 19:02
Общество 1

16 февраля жители Амурской области услышат звук сирен