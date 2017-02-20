В Приамурье идет подготовка к весенним паводкам

Фото: gazeta.a42.ru

В правительстве области ведётся активная подготовка к весеннему паводку 2017 года. При этом учитывается опыт прошлых лет, в том числе опыт 2013 года, сообщает пресс-служба областного правительства. По информации Амурского гидрометцентра, на сегодняшний момент погодные и гидрологические условия не вызывают опасений.

Для уменьшения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций в паводкоопасный период в главном управлении МЧС России по Амурской области разработан «План по смягчению рисков и реагированию на чрезвычайные ситуации в паводкоопасном периоде на территории Амурской области в 2017 году».

Перед началом ледохода запланировано проведение взрывных работ вблизи населенных пунктов Нововоскресеновка, Ушаково Шимановского района, Черняево Магдагачинского района, Албазино Сковородинского района.

В населённых пунктах области будут приведены в надлежащее состояние водоотводные системы, гидротехнические сооружения, источники воды.

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