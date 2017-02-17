В Тамбовском районе в ДТП погиб человек

Фото: Yodnews.ru

19 февраля в Тамбовском районе произошло ДТП со смертельным исходом. Авария случилась в 17:00 на третьем километре подъезда к селу Лазаревка. Автомобиль Land Rover съехал с проезжей части и опрокинулся. Водитель от полученных травм скончался на месте происшествия. По данному факту ведутся разбирательства.

18февраля в 13:30 в селе Саскаль Шимановского района водитель 1995 года рождения, управляя мотоциклом ИЖ-Юпитер, не имея права на управление, съехал с проезжей части дороги и врезался в опору электропередачи. Водитель был травмирован.

В 22:52 на 113 километре автомобильной дороги «Подъезд к Благовещенску» произошло ДТП, участниками которого стали грузовой и легковой автомобили. В этой аварии пассажир 1971 года рождения из легковой машины скончался от полученных травм на месте происшествия, водитель доставлен в больницу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Все причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются, сообщает амурская Госавтоинспекция.

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