«Пошлю его на …» – новый конкурс на Амур.инфо

http://www.lolita.su/

23 февраля в Общественно-культурном центре Благовещенска выступит неповторимая, яркая и скандальная Лолита. В минувшие выходные на концертах певицы во Владивостоке и Хабаровске были аншлаги, но при плотном гастрольном графике артистка успевает посмотреть город и поделиться своим мнением в интервью.

Амур.инфо разыгрывает два билета на выступление Лолиты. Читателям предлагается продолжить песню «Пошлю его на …» и предположить, куда и зачем можно отправить возлюбленного незадолго до Международного женского дня. Свои версии можно публиковать в комментарии к этой новости.

Итоги конкурса будут подведены 21 февраля в 16 часов. Редакция свяжется с победителем через систему личных сообщений.

Концерт Лолиты состоится в Общественно-культурном центре Благовещенска 23 февраля в 19:00.

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