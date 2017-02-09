Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы ИА «Амур.инфо». Все права защищены.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
20февраля
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 15:14 30

«Пошлю его на …» – новый конкурс на Амур.инфо

«Пошлю его на …» – новый конкурс на Амур.инфо
http://www.lolita.su/

23 февраля в Общественно-культурном центре Благовещенска выступит неповторимая, яркая и скандальная Лолита. В минувшие выходные на концертах певицы во Владивостоке и Хабаровске были аншлаги, но при плотном гастрольном графике артистка успевает посмотреть город и поделиться своим мнением в интервью.

Амур.инфо разыгрывает два билета на выступление Лолиты. Читателям предлагается продолжить песню «Пошлю его на …» и предположить, куда и зачем можно отправить возлюбленного незадолго до Международного женского дня. Свои версии можно публиковать в комментарии к этой новости.

Итоги конкурса будут подведены 21 февраля в 16 часов. Редакция свяжется с победителем через систему личных сообщений.

Концерт Лолиты состоится в Общественно-культурном центре Благовещенска 23 февраля в 19:00.

Просмотров всего: 968

#жизнь #конкурсы #концерты

распечатать

Комментарии
Показать все (30) Обсудить на форуме
  • FoxPlaza

    FoxPlaza
    5 часов назад

    Пошлю его наааааааа..... улицу Шимановского, 27 за нашими билетиками, уж очень хочется на концерт Лолиты!

  • Okino

    Okino
    4 часа назад

    Пошлю его на...авторынок за Land Cruiserом!!

  • гусеница

    гусеница
    4 часа назад

    Пошлю его на...Антарктиду, может пингвины его смогут понять...

    Со смехом

  • Микляй

    Микляй
    4 часа назад

    Пошлю его на… все четыре стороны!

  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    4 часа назад

    Пошлю его на....БогданоХмельницкого/8 пусть работу работает а не шляется

  • Mуз TV

    Mуз TV
    4 часа назад

    Пошлю его на ... ужин к любимым поклонникам))))

  • elenkaya

    elenkaya
    4 часа назад

    Пошлю его на офис турагенства,

    И увезёт меня к 8 марта где тёплое море, пальмы,

    Где нет будильника, понедельника и начальников

  • Нина Гвоздкова

    Нина Гвоздкова
    4 часа назад

    На поляну в лес - за подснежниками!

  • гусеница

    гусеница
    4 часа назад

    Пошлю его на курсы обогащения ласкательно-комплиментного словаря

    Со смехом

  • Local

    Local
    4 часа назад

    Нравятся мне подобные ветки )

    Просто паноптикум какой-то )))

  • Эридан

    Эридан
    4 часа назад

    Пошлю его на небо за звездочкой, пусть мечты мои исполнятся. Пусть будем рядом мы всегда. Лишь ты, лишь я. Мы будем счастливы вдвоем и целоваться под луной. Мы вместе выиграем билет и пойдем с тобой мы на концерт.

  • бочкамеда

    бочкамеда
    4 часа назад

    пошлю его на рынок за семками)

  • Sabanoshka

    Sabanoshka
    4 часа назад

    Пошлю его наааа море, пусть там живёт.

    А после он и меняяя туда позовёт.

    И февраль на этом закончится...

    И захочется, жить захочется...)))

  • холодок

    холодок
    4 часа назад

    Пошлю его на офис турфирмы,

    Пускай побыстрей поторопится,

    Ведь мне уже очень не терпится,

    На пляже,в Муйне, на шезлонге ворочиться!!!

  • Аватарик

    Аватарик
    4 часа назад

    Пошлю его на крышу, как Карлсона, пускай полетает.

    А то он вчера мне заявляет..

    Борщ и котлеты есть не желает.

    Хочет варенье , конфеты и торт..

    Пускай вот теперь на крыше живёт.

    Борщ и котлеты собаке отдам,

    Пойду на Лолиту, пошлю его на...

  • Новская

    Новская
    4 часа назад

    Пошлю его на.. рынок за яйцами,

    Конечно худеть с этой недели не получится.

    Еще 6 мучительных дней пройдет..

    И масленичная неделя закончится, закончится)

  • холодок

    холодок
    4 часа назад

    Пошлю его на остров цветочный,

    Чтоб там он часок заморочился,

    И к празднику самому женскому,

    Букет алых роз приподнес мне!!!

  • капелька

    капелька
    3 часа назад

    Да, я знаю, беда не приходит одна,

    И за двадцать третьим будет восьмое,

    Дни бегут, как река, жизнь течет, как вода,

    Что же это творится такое?

    Рано утром проснусь,

    сладенько потянусь,

    и восьмого я все же решусь.

    Пошлю его на….. кухню, за кофеем,

    И чистота на кухне быстро закончится,

    Но очень скоро этот мучительный день пройдёт ,

    И захочется, всем жить захочется.

    Незадолго вряд ли, а в канун самое то :))

  • Коробка с карандашами

    Коробка с карандашами
    3 часа назад

    Пошлю его на..., амуринфо это. Опять, все равно, не видать мне билета...

  • Чертополох

    Чертополох
    3 часа назад

    Мне сочинизмы Аватарика и капельки понравились

  • Чертополох

    Чертополох
    3 часа назад

    Коробка с карандашами

    Пошлю его на..., амуринфо это. Опять, все равно, не видать мне билета...



    Кстати, в прошлый приезд Лолиты, мне повстречались ребята Альфа канала с камерой на улице и на вопрос - что бы вы хотели получить на 8 марта, я ответила, что билет на Лолиту. А в день концерта мне позвонила Котейка и сказала - пляши, тебе оператор Женя, дарит билет! Так что - мечты сбываются, и на альфе это довольно часто происходит.

  • юля505

    юля505
    3 часа назад

    Пошлю его на... концерт Лолиты...

    Там душу женскую познает он сполна!

    И будем вместе "На Титанике"

    Тонуть от счастья дотемна!

  • Evva'

    Evva'
    2 часа назад

    Пошлю его на...гору Эверест

    Пускай сорвёт цветочек Эдельвейс!

    Цветок удачи, истинной любви

    Ты мне скорее, милый, принеси!

    Вернулся он усталый с той горы

    В пути он потерял свои носки,

    Но мой подарок выручит всегда

    Ведь скоро 23 февраля!

    Любимый мне вручил цветы,

    А я ему дарю носки.

    Он к новым подвигам готов,

    Ведь у него семь пар носков!!!

  • юля505

    юля505
    2 часа назад

    Пошлю его на небо за звездами.. вы помните ведь он об этом так кричал?! :"Я унесу тебя к звездам, я подарю тебе зведы",- но обещанья так и не сдержал! И хоть в мульфильме все осталось сказкой, уверена, я, барышни, в одном, чтоб до мужчины достучаться, то стукнуть надо котелком. А после, было бы неплохо, расслабиться и на концерт сходить, с Лолитой босиком исполнить и танцем вечер завершить!

  • юля505

    юля505
    2 часа назад

    Пошлю его на небо за звездами.. вы помните ведь он об этом так кричал?! :"Я унесу тебя к звездам, я подарю тебе зведы",- но обещанья так и не сдержал! И хоть в мульфильме все осталось сказкой, уверена, я, барышни, в одном, чтоб до мужчины достучаться, то стукнуть надо котелком. А после, было бы неплохо, расслабиться и на концерт сходить, с Лолитой босиком исполнить и танцем вечер завершить!

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    1 час назад

    Кажется всё в надёжных руках

    Только это не так ....

    Пошлю его на ))))))

  • ландыш53

    ландыш53
    1 час назад

    Пошлю его......... за билетом на концерт Лолиты которую люблююююююю........

  • Натулик

    Натулик
    43 минуты назад

    Пошлю его на АмурИнфо, что б выиграть два билета,

    Хочу я на концерт Лолиты, а денег просто нетУ.

    «Ну, миленький, ну напряги свои мозги, придумай что-то необычное,

    А я тебе на 23 февраля преподнесу носки ПРИЛИЧНЫЕ ».

    Сижу теперь я в стороне, и думать не мешаю,

    Вот чувствую, что выиграет, ведь знает он, как я Лолиту обожаю!

  • LuckyGirl

    LuckyGirl
    11 минут назад

    Пошлю его на ... Землю из самого космоса!

    Ведь Он мужчина "Что надо", сама галантность!!

    А в Благовещенск с концертом торопится

    Певица Лолита- Мисс Экстравагантность!!!

    "Ориентацию Север", и "На Титанике"

    Поклонники в голос будут спевать!

    Не зря же летел он из космоса, такое НЕЛЬЗЯ пропускать:)

    Овации, аплодисменты, свет рамп ее так манит...

    Но Амурский мужчина космический все на свете для Лолы затмит!

    Сбросив туфли шикарные и поправив локоны от бигуди, пропоет:"Остаюсь я жить у Амура! Мужчины лучше мне не найти!".

  • LuckyGirl

    LuckyGirl
    10 минут назад

    Пошлю его на ... Землю из самого космоса!

    Ведь Он мужчина "Что надо", сама галантность!!

    А в Благовещенск с концертом торопится

    Певица Лолита- Мисс Экстравагантность!!!

    "Ориентацию Север", и "На Титанике"

    Поклонники в голос будут спевать!

    Не зря же летел он из космоса, такое НЕЛЬЗЯ пропускать:)

    Овации, аплодисменты, свет рамп ее так манит...

    Но Амурский мужчина космический все на свете для Лолы затмит!

    Сбросив туфли шикарные и поправив локоны от бигуди, пропоет:"Остаюсь я жить у Амура! Мужчины лучше мне не найти!".

Показать все (30) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество

В Амурской области появится сафари-парк
Общество 4

Белогорские автомобилисты устроили флешмоб (видео)
Общество 8

Лучшей народной ведущей «Альфа-канала» стала ведущая «Погоды» Юлия Кузнецова
Общество 2

Впервые в фестивале «Поколение NEXT» будут участвовать «солнечные дети»