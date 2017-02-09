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Сегодня, 14:58 12

В Хабаровске кондуктор не пустила в полупустой автобус маму с 8-месячным ребёнком

В Хабаровске кондуктор не пустила в полупустой автобус маму с 8-месячным ребёнком
Фото: aif.ru

В Хабаровске кондуктор автобуса отказала в проезде женщине с восьмимесячным сыном, объяснив это тем, что вход с коляской в транспортное средство запрещён. Водитель негласно поддержал свою коллегу, закрыв двери прямо перед лицом изумлённой пассажирки. Об этом пишет DVHab.ru.

Стоит отметить, что инцидент произошёл отнюдь не в час пик, в салоне было довольно просторно.

«В районе 15:00 автобус маршрута № 35 подъехал к остановке. Внутри было совсем немного людей. Я направилась к нему, но кондуктор сказала, что с коляской нельзя. На мои протесты водитель просто закрыл двери и тут же уехал», – рассказала участница этой неприятной истории Юлия Пономаренко.

По словам молодой мамы, такое с ней случилось впервые.

«Если бы попросили сложить коляску и везти ребенка на руках, то никаких проблем бы не было. Как правило, меня просят уйти в начало автобуса, чтобы не мешать заходить другим пассажирам», – сказала Юлия.

Оставшись стоять на морозе, хабаровчанка дождалась автобус другого маршрута. Там кондуктор оказалась более отзывчивой и даже помогла затащить коляску в салон, а затем спустить её обратно на улицу.

Дирекция предприятия, осуществляющего перевозку пассажиров по маршруту № 35, от комментариев воздержалась.

Просмотров всего: 619

#Дальний Восток #дети #происшествия #транспорт

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Комментарии
Показать все (12) Обсудить на форуме
  • Однолюб

    Однолюб
    4 часа назад

    Таких горе - кондукторов и псевдо - водителей необходимо сразу увольнять.

  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    4 часа назад

    Очередная попаболь очередной яжматери? Ну когда они начнут хотя бы подозревать, что их личинки важны только им самим, и им никто и ничем не обязан за рождение данной личинки.

  • твояя

    твояя
    4 часа назад

    Клаус Хайда

    Очередная попаболь очередной яжматери? Ну когда они начнут хотя бы подозревать, что их личинки важны только им самим, и им никто и ничем не обязан за рождение данной личинки.



    о человеколюб....

    тут уже другими лекарствами народ лечит))

    не лечинки а дети .. они наше фсе!!!

    лицемер .

  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    4 часа назад

    твояя

    Клаус Хайда

    Очередная попаболь очередной яжматери? Ну когда они начнут хотя бы подозревать, что их личинки важны только им самим, и им никто и ничем не обязан за рождение данной личинки.



    о человеколюб....

    тут уже другими лекарствами народ лечит))

    не лечинки а дети .. они наше фсе!!!

    лицемер .



    Вы не чувствуете разницу. В данном случае - именно личинка с яжматерью.

  • Oldlord

    Oldlord
    4 часа назад

    Хм...

    Навязчивая идея?

    КХ в глубокой яме, до краёв наполненной личинками...

    А он выбраться не может!

  • Zатмение

    Zатмение
    4 часа назад

    Много раз в наших автобусах видела огромные коляски, которые мешают остальным пассажирам. Однажды я ехала на 25. яжмать зашла с огромной коляской ( как они их только затаскивают) вторую дверь перезагородила, автобус был полный. Водитель двери открывал, но люди не могли зайти. Я думала, кондуктор замечание сделает. Она молчала ... Я не при помню, чтоб раньше огромные коляски тащили в автобус. Не было такого! Если и были, то коляски складывали! Почему пошла такая "мода" ? Это общественный транспорт! Наглость яжматерей зашкаливает

  • Вежливый

    Вежливый
    3 часа назад

    ZатмениеМного раз в наших автобусах видела огромные коляски, которые мешают остальным пассажирам. Однажды я ехала на 25. яжмать зашла с огромной коляской ( как они их только затаскивают) вторую дверь перезагородила, автобус был полный. Водитель двери открывал, но люди не могли зайти. Я думала, кондуктор замечание сделает. Она молчала ... Я не при помню, чтоб раньше огромные коляски тащили в автобус. Не было такого! Если и были, то коляски складывали! Почему пошла такая "мода" ? Это общественный транспорт! Наглость яжматерей зашкаливает


    А инвалид колясочник Вам тоже помешает? Кто то жирный на пол автобуса свою тушу располагает, кто то пакетов гору наберет. От кого то воняет хуже чем в свинарнике. Это общественный транспорт, в чем проблема?

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    Какая им хрен разница?.. Возьми деньги за коляску как за багаж, а за ребёнка не бери!.. Чо тупить то?.. Я ездил с коляской в автобусе, оплачивал провоз. По тому как на улице дождь намечался а мы не успевали. НИКТО слова не сказал против, а даже помогали. оплатил. согласно тарифа.

    Другое дело когда я вижу как некая яжмать начинает сынулю лет 7-ми своего тулить на автобусное сидение, в то время как женщина или мужчина лет 45-50 стоят!

  • Свободу попугаям!

    Свободу попугаям!
    2 часа назад

    Клаус ХайдаОчередная попаболь очередной яжматери? Ну когда они начнут хотя бы подозревать, что их личинки важны только им самим, и им никто и ничем не обязан за рождение данной личинки.


    Зача тый Непалкой и Непальцем?

  • stil

    stil
    2 часа назад

    Вежливый
    ZатмениеМного раз в наших автобусах видела огромные коляски, которые мешают остальным пассажирам. Однажды я ехала на 25. яжмать зашла с огромной коляской ( как они их только затаскивают) вторую дверь перезагородила, автобус был полный. Водитель двери открывал, но люди не могли зайти. Я думала, кондуктор замечание сделает. Она молчала ... Я не при помню, чтоб раньше огромные коляски тащили в автобус. Не было такого! Если и были, то коляски складывали! Почему пошла такая "мода" ? Это общественный транспорт! Наглость яжматерей зашкаливает


    А инвалид колясочник Вам тоже помешает? Кто то жирный на пол автобуса свою тушу располагает, кто то пакетов гору наберет. От кого то воняет хуже чем в свинарнике. Это общественный транспорт, в чем проблема?


    В советское время помню в автобусах правила висели, там написано было что бесплатно можно чемодан не больше 60х40х20 провозить, что в грязной одежде нельзя ездить, что выходить в переднюю дверь, а заходить в заднюю... Правда тогда ещё и кондукторов не было, сами все деньги в кассу бросали.

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    2 часа назад

    Юлия никакая не Хабаровчанка , а что ни есть наша АМУРСКАЯ , очень воспитанная и приятная дивчина !

    С чего проблему создали - не пойму ((

  • ольга лебедева

    ольга лебедева
    2 часа назад

    твояя
    Клаус Хайда

    Очередная попаболь очередной яжматери? Ну когда они начнут хотя бы подозревать, что их личинки важны только им самим, и им никто и ничем не обязан за рождение данной личинки.



    о человеколюб....

    тут уже другими лекарствами народ лечит))

    не лечинки а дети .. они наше фсе!!!

    лицемер .


    Да он сам личинка. И личинкой навсегда останется. Он от "онажемать" и родился.

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