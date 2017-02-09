В Хабаровске кондуктор не пустила в полупустой автобус маму с 8-месячным ребёнком

Фото: aif.ru

В Хабаровске кондуктор автобуса отказала в проезде женщине с восьмимесячным сыном, объяснив это тем, что вход с коляской в транспортное средство запрещён. Водитель негласно поддержал свою коллегу, закрыв двери прямо перед лицом изумлённой пассажирки. Об этом пишет DVHab.ru.

Стоит отметить, что инцидент произошёл отнюдь не в час пик, в салоне было довольно просторно.

«В районе 15:00 автобус маршрута № 35 подъехал к остановке. Внутри было совсем немного людей. Я направилась к нему, но кондуктор сказала, что с коляской нельзя. На мои протесты водитель просто закрыл двери и тут же уехал», – рассказала участница этой неприятной истории Юлия Пономаренко.

По словам молодой мамы, такое с ней случилось впервые.

«Если бы попросили сложить коляску и везти ребенка на руках, то никаких проблем бы не было. Как правило, меня просят уйти в начало автобуса, чтобы не мешать заходить другим пассажирам», – сказала Юлия.

Оставшись стоять на морозе, хабаровчанка дождалась автобус другого маршрута. Там кондуктор оказалась более отзывчивой и даже помогла затащить коляску в салон, а затем спустить её обратно на улицу.

Дирекция предприятия, осуществляющего перевозку пассажиров по маршруту № 35, от комментариев воздержалась.

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