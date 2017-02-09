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Маленький амурчанин привез из Вьетнама вирусную инфекцию

Маленький амурчанин привез из Вьетнама вирусную инфекцию

На прошлой неделе в аэропорту Благовещенска специалисты амурского управления Роспотребнадзора проводили санитарно-карантинный контроль туристов, вернувшихся из Вьетнама. В ходе проверки у одного из детей обнаружили признаки острой респираторной вирусной инфекции. Такой же случай был зарегистрирован в Благовещенске в январе этого года.

Специалисты просят амурчан при посещении стран Юго-Восточной Азии строго соблюдать меры профилактики инфекционных заболеваний и не рекомендуют туристам выезжать за границу при ухудшении самочувствия и повышении температуры тела выше 37 градусов.

Тем временем в Амурской области продолжается стабилизация эпидемиологической обстановки по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. В сравнении с прошлой неделей отмечается снижение количества заболевших ОРВИ – зарегистрировано 4 743 случая, показатель заболеваемости ниже эпидемического порога на 27,4 %.

На сегодняшний день известно, что в Благовещенске, Мазановском, Архаринском, Михайловском и Магдагачинском районах зарегистрировано снижение уровня заболевания ОРВИ.

Из числа заболевших 71,2 % приходится на детей до 17 лет, среди них больше всего школьников (30,7 %) и детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения (26,6 %), сообщает амурское управление Роспотребнадзора.

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#дети #здоровье

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Комментарии
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  • Старший в классе

    Старший в классе
    8 часов назад

    Неужели нельзя делать заголовки более лояльными?

  • Акционер2016

    Акционер2016
    7 часов назад

    мы фсе умрем АААА

  • chilly

    chilly
    7 часов назад

    "не выезжать за границу" - в данном случае - сидеть во Вьетнаме до полного выздоровления? Очень ценная рекомендация...

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