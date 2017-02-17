Амурчанин устроил в Хабаровске аварию с погибшими

Житель села Поярково Михайловского района устроил в Хабаровске аварию, жертвами которой стали двое человек, один получил тяжёлые травмы. Виновник, водитель «тойоты краун», был пьян. В его машине полицейские нашли шприц с тёмно-коричневым веществом, сообщает портал «Губерния». Выяснилось, что виновник – фигурант пяти уголовных дел за вождение в нетрезвом виде.

Авария произошла у остановки «МЖК» в Индустриальном районе Хабаровска. По словам очевидцев автокатастрофы, до столкновения «тойота королла филдер» и «тойота краун» двигались друг за другом по улице Краснореченской. Нарушитель нагонял «филдер» на огромной скорости. Из трёх человек, находившихся в «филдере», выжила одна пассажирка – женщина ехала на заднем сиденье. У пострадавшей открытые переломы голени и бедра, травмированы внутренние органы.

Двое мужчин, водитель «филдера» и пассажир, скончались до прибытия скорой помощи. У 28-летнего виновника – порезы, ссадины и ушиб колена. Авария произошла 15 февраля.

При проверке водителя «крауна» алкотестер зафиксировал среднюю степень алкогольного опьянения. При осмотре автомобиля, которым управлял нарушитель, полицейские нашли папиросу и шприц, заполненный веществом тёмно-коричневого цвета.

По данным СМИ, 17 февраля Индустриальный районный суд Хабаровска по ходатайству следствия отправил под стражу виновника автокатастрофы, в которой погибли два человека и получила серьезные травмы женщина, сообщает «Губерния».

В Хабаровск подозреваемый приехал из Амурской области. В ту ночь мужчина сел нетрезвым за руль «тойоты краун», которая формально ему не принадлежит. В попутный «филдер» – такси, в котором находились три человека – он врезался на скорости, значительно превышавшей сто километров в час. Виновник ДТП просил не заключать его под стражу, настаивая на домашнем аресте. Для этих целей он собирался снять квартиру в Хабаровске. Но суд ему отказал.

Полицейские подозревают, что в дальневосточной столице этот человек скрывался от следствия: у себя дома он является фигурантом пяти уголовных дел за повторное нетрезвое вождение автомобиля. Будучи лишенным прав больше года назад, житель села Поярково упрямо садился за руль пьяным. То же самое произошло и в Хабаровске. В СИЗО амурчанин проведёт ближайшие два месяца.

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