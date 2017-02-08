Кадры покушения на Ким Чен Нама появились в Сети

Фото: youtube.com

Кадры нападения в малайзийском аэропорту на Ким Чен Нама, брата северокорейского лидера Ким Чен Ына, опубликованы на видеохостинге YouTube. Об этом сообщает РИА Новости.

На кадрах можно увидеть, что к мужчине, предположительно, Ким Чен Наму, со спины подходит женщина в белой футболке, берет его за голову, удерживает несколько секунд и уходит в другом направлении. После этого жертва нападения подходит к сотрудникам службы безопасности, указывая на свое лицо. Стражи порядка отправляются вместе с мужчиной в аэропортовский медпункт.

Как сообщало Амур.инфо, покушение на Ким Чен Нама произошло 13 февраля в Малайзии, откуда он должен был вылететь к своей семье в Макао. По разным версиям, Ким Чен Нама могли ранить отравленными иглами, плеснуть в него токсичной жидкостью или провести по лицу смоченным в каком-то веществе тампоном.

Точная причина смерти брата северокорейского лидера не была определена даже после вскрытия. Власти КНДР заявили о несогласии с результатами экспертизы, после чего аутопсия была проведена во второй раз. В настоящее время по подозрению в совершении преступления арестованы четверо подозреваемых (ранее было известно о задержании двух женщин).

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