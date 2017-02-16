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20февраля
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Сегодня, 13:35 0

Немного потеплеет: прогноз погоды в Амурской области на 21 февраля

Немного потеплеет: прогноз погоды в Амурской области на 21 февраля
Фото: instagram

В Амурской области 21 февраля станет немного теплее. Термометры ночью покажут минус 20-25 градусов, местами – минус 30-35. Днем по области установится температура 5-10 градусов ниже нуля, местами – минус 12-17 градусов. Ночью будет малооблачно, без осадков, местами ожидается туман. Днем – переменная облачность, местами по северу пройдет слабый снег.

Ночью будет дуть северо-западный ветер, днем он сменит направление на юго-западное. Скорость ветра ожидается в пределах 1-6 метров в секунду, местами он усилится до 11 метров в секунду.

Что касается Благовещенска, то 21 февраля в городе ночью будет малооблачно, днем – переменно облачно. Осадков синоптики не прогнозируют. Западный, юго-западный ветер разгонится до 4-9 метров в секунду. Температура ночью составит минус 21-23 градуса, днем – минус 4-6 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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