Немного потеплеет: прогноз погоды в Амурской области на 21 февраля

Фото: instagram

В Амурской области 21 февраля станет немного теплее. Термометры ночью покажут минус 20-25 градусов, местами – минус 30-35. Днем по области установится температура 5-10 градусов ниже нуля, местами – минус 12-17 градусов. Ночью будет малооблачно, без осадков, местами ожидается туман. Днем – переменная облачность, местами по северу пройдет слабый снег.

Ночью будет дуть северо-западный ветер, днем он сменит направление на юго-западное. Скорость ветра ожидается в пределах 1-6 метров в секунду, местами он усилится до 11 метров в секунду.

Что касается Благовещенска, то 21 февраля в городе ночью будет малооблачно, днем – переменно облачно. Осадков синоптики не прогнозируют. Западный, юго-западный ветер разгонится до 4-9 метров в секунду. Температура ночью составит минус 21-23 градуса, днем – минус 4-6 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

Просмотров всего: 87

#погода

распечатать