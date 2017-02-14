Директору амурской фирмы назначили и тут же сняли штраф за утаивание 11 миллионов рублей налогов

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Амурская фирма ЗАО «Орбита» с января 2012 года по сентябрь 2015-го умышленно уклонилась от уплаты налога на добавочную стоимость на сумму 10 855 717 рублей. Благовещенский городской суд признал директора фирмы виновным и назначил ему штраф – 300 тысяч рублей. А потом освободил его от назначенного наказания

Как установил суд, с января 2012 года по сентябрь 2013-го ЗАО «Орбита» реализовало сою по сделкам с контрагентами на территории Российской Федерации. Директор фирмы решил уклониться от уплаты НДС. Он поручил сотруднице, исполнявшей обязанности по обработке первичной документации, ведению бухгалтерского учета и подготовке налоговой отчетности, включить в регистры бухгалтерского учета ЗАО «Орбита» заведомо ложные сведения. А также подготовить и представить в межрайонную инспекцию ФНС России № 1 по Амурской области налоговые декларации, в которых занизить сумму НДС. Сотрудница, не подозревая о преступных намерениях директора, согласилась на выполнение указанных поручений. За период с 1 января 2012 года по 30 сентября 2013 года сумма НДС, исчисленной к уплате в бюджет, была уменьшена на 10 855 717 рублей.

В судебном заседании подсудимый не признал свою вину в полном объеме, от дачи показаний отказался. Тем не менее его вина в совершении указанного выше преступления была подтверждена исследованными в судебном заседании доказательствами. Суд признал его виновным.

Директору назначили наказание в виде штрафа в размере 300 000 рублей. Но на основании статьи 78 УК РФ, в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности, освободили его от назначенного наказания, сообщает пресс-служба городского суда.

Прокуратура сможет потребовать возместить неуплаченные налоги через гражданский иск. Имущество директора остается под арестом.

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