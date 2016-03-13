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20февраля
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Сегодня, 12:10 3

В Амурской области оказались самые дешевые блины на Дальнем Востоке

В Амурской области оказались самые дешевые блины на Дальнем Востоке
Фото: eda.ru

В преддверии Масленицы в Союзе агропромышленников России составили рейтинг стоимости блинов в разных регионах страны. Речь идет не о покупной продукции, а о самостоятельном приготовлении в домашних условиях. Оказалось, что среди дальневосточных регионов дешевле всего испечь блины в Амурской области.

Авторы рейтинга сравнили стоимость продуктов, которые необходимы для приготовления 30 блинов. По рецепту для этого необходимы: 1 литр молока жирности 3,2 %, 400 граммов пшеничной муки высшего сорта, два яйца, 40 миллилитров подсолнечного масла «Золотая семечка», две столовые ложки (26 граммов) сахара, соль добавляется по вкусу. Стоимость продуктов берется по данным Росстата.

Оказалось, что дороже всего в стране приготовление блинов обойдется в Ненецком автономном округе, где стоимость 30 блинов в среднем равна 152 рублям 18 копейкам. Самые бюджетные блины смогут приготовить жители Республики Татарстан. В этом году их стоимость по указанному рецепту составит около 68 рублей 23 копеек.

Что касается Дальнего Востока, то здесь самые дешевые блины – в Амурской области. Их приготовление встанет амурчанам в 88,34 рубля. На втором месте – Еврейская автономная область – 102,35 рубля, затем Хабаровский край – 103,14 рубля. На Сахалине блины обойдутся в 103,95 рубля, в Якутии – 121,20 рубля. Самые дорогие блины в Приморье – 121,65 рубля.

В понедельник, 20 февраля, в стране началась масленичная неделя – подготовительная неделя к Великому посту. В народе это время называют Великой седмицей, во время которой, по правилам, запрещается употребление в пищу любых мясных продуктов.

В старину на Руси в дни Масленицы народ устраивал разные забавы: кулачные бои, лазанье на столбы с призами, катание на санях и многое другое.

Каждый день масленичной недели имеет свое название. Понедельник – «встреча», вторник – «заигрыши», среда – «лакомка», четверг – «разгул», пятница – «тёщины вечерни», суббота – «золовкины посиделки» и далее идет прощёное воскресенье.

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#праздники

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Комментарии
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  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    58 минут назад

    Вот бредятино то)) Кому то нечего делать.

  • vertex

    vertex
    40 минут назад

    По рецепту для этого необходимы: 1 литр молока жирности 3,2 %, 400 граммов пшеничной муки высшего сорта, два яйца, 40 миллилитров подсолнечного масла «Золотая семечка», две столовые ложки (26 граммов) сахара, соль добавляется по вкусу. Стоимость продуктов берется по данным Росстата.

    Молоко из сухого белорусского порошка, мука из Алтая, яйца иркутская область, сахар "Уссурийский", соль не амурская .

    Амурская - только вода))) + Электроэнергия по барыжным тарифам и ценам.

    Если бы основные продукты амурские были, то еще бы дороже вышло)))

  • АвтоГАД

    АвтоГАД
    29 минут назад

    vertex

    По рецепту для этого необходимы: 1 литр молока жирности 3,2 %, 400 граммов пшеничной муки высшего сорта, два яйца, 40 миллилитров подсолнечного масла «Золотая семечка», две столовые ложки (26 граммов) сахара, соль добавляется по вкусу. Стоимость продуктов берется по данным Росстата.

    Молоко из сухого белорусского порошка, мука из Алтая, яйца иркутская область, сахар "Уссурийский", соль не амурская .

    Амурская - только вода))) + Электроэнергия по барыжным тарифам и ценам.

    Если бы основные продукты амурские были, то еще бы дороже вышло)))



    vertex, а если их еще и какая-нибудь Гульнара (а не Маша) печёт, то вашпе ))

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