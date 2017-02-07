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Индия обеспечит всё человечество ценным энергоресурсом с Луны

Индия обеспечит всё человечество ценным энергоресурсом с Луны
Фото: topwar.ru

Индия планирует к 2030 году начать на Луне добычу ценного энергоресурса – гелия-3. По расчётам специалистов, ресурсов естественного спутника Земли хватит на то, чтобы обеспечить человечество энергией на 5 тысяч лет вперёд. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

В то время как на Земле изотоп гелий-3 встречается крайне редко – до нескольких десятков граммов в год – на Луне имеются значительные его залежи. Разработка поверхности земного спутника, предполагают учёные, станет возможна к 2030 году.

По словам профессора Индийской организации космических исследований (ISRO) Сиватхана Пиллаи, запасов гелия-3, имеющихся на Луне, хватит для того, чтобы обеспечить всех землян энергией, по крайней мере, на ближайшие пять тысяч лет. Запасы этого ресурса на небесном теле оцениваются в полмиллиона тонн. В процессе термоядерного синтеза в реакцию вступает 1 тонна гелия-3 и 0,67 тонны дейтерия (тяжёлого водорода), и при этом высвобождается энергия, эквивалентная 15 миллионам тонн нефти.

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#космос #наука #энергетика

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