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Сегодня, 11:59 14

Благовещенцы рассказывают о местном живодере с многолетним стажем

Благовещенцы рассказывают о местном живодере с многолетним стажем

В Благовещенске, по словам местных зоозащитников, орудует мужчина-живодер. Волонтеры подозревают, что психически больной мужчина подбирает животных и либо специально их калечит, либо залечивает до такой степени, что они умирают. По словам соседей, из квартиры постоянно доносятся вопли животных.

«Люди, помогите, крик о помощи. Пришло время рассказать историю двух малышек. Нечаянно наткнулись на них в клинике. Их принес мужчина. Как выяснилось, он лечит их сам. А точнее, калечит, а потом еще и сам лечит. Он известен во всех клиниках уже много лет. Животные умирают сотнями. Затем волонтерам пришлось провести свое расследование, опросить жителей. И нас повергла в шок информация о человеке... У человека проблемы психологические. Истошные крики животных раздаются из его квартиры. Капли крови в подъезде. Он носит щенков и котят коробками куда-то и откуда-то. Держит животных, помимо квартиры, еще и в подвале», – пишут в соцсетях волонтеры зоозащитной организации «Кошкин дом».

По словам одной из работников ветеринарной клиники Благовещенска, мужчину, о котором говорят волонтеры, она видела с животными, когда проходила студенческую практику – это было еще семь лет назад. По ее словам, он также сдавал животных в крайне тяжелом состоянии, и не раз сотрудники клиник интересовались, откуда у него появляются эти животные – преимущественно кошки. В ответ мужчина каждый раз рассказывал разные истории.

«Наши добровольцы-девочки ездили к этому мужчине, забрали у него трех животных и отметили тот факт, что мужчина склонен к навязчивым мыслям. В плане того, что одному из котов у которого был сильный понос, он закапывал какие-то капли в ухо, да так, что сильно повредил ему слуховой канал, но при этом постоянно говорил, что у животного болит именно ухо», – рассказала волонтер зоозащитной организации «Кошкин дом» Ольга Кривицкая.

У волонтеров есть две версии. Либо мужчина целенаправленно издевается над животными, а потом, одумавшись, начинает их лечить. Либо у него навязчивое состояние – поправлять здоровье всем бездомным кошкам и собаками, даже тем, кто не болен, и просто залечивать их.

Соседи рассказывают, что мужчина хоронит погибших животных на кладбище, а из квартиры благовещенца постоянно доносятся крики кошек. Также, по словам соседей, мужчина никого не пускает в квартиру, окна завешены плотными шторами.

«Жители дома боятся его. Один раз им удалось вызвать МЧС и полицию, когда жильцы обнаружили в его кладовой в подвале собак. После этого инцидента мужчина начал угрожать соседям физической расправой. Жители писали коллективные жалобы, и снова ничего никто не сделал», – поделилась волонтер Ольга Кривицкая.

Жильцы вновь решили написать коллективное заявление в полицию, на этот раз вместе с зоозащитниками. Тем временем Амур.инфо обратилось в городское управление МВД за комментарием по поводу этой ситуации.

Просмотров всего: 1468

#животные #происшествия

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Комментарии
Показать все (14) Обсудить на форуме
  • Шикенскик

    Шикенскик
    1 час назад

    Жуть

  • Светлица

    Светлица
    1 час назад

    Такого самого надо конкретно лечить в психдиспансере , одно удивляет , почему столько лет ничего не делали с этим шизойдом

  • АвтоГАД

    АвтоГАД
    1 час назад

    Я за попкорном... Без меня не начинайте!!!

  • Светлица

    Светлица
    1 час назад

    Можете не торопиться , без вас не начнём

  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    Уже час прошел. Где Клаус? Так ветка зачахнет(

  • ПшёлТы

    ПшёлТы
    1 час назад

    Назовите точный адрес урода...

  • Светлица

    Светлица
    1 час назад

    А может главный герой , это и есть Клаус ???? На другом сайте написано что этот зоофил с 1992 страдает шизофренией , бедненький

  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    1 час назад

    ЛайКа

    Уже час прошел. Где Клаус? Так ветка зачахнет(



    Классический зоозащитник подвида "zooshiza vulgaris". Что тут обсуждать? За мучения котеек достоин всяческого порицания. Вплоть до прихода в голову топора)

  • гедонист

    гедонист
    47 минут назад

    это ппц какой-то. Угрожал он. А участковый там для каких целей поставлен?

  • Сергей Юрьевич

    Сергей Юрьевич
    16 минут назад

    его тоже надо полечить! В ухо.. закапать. Смотрите за ним - вдруг он на повышение квалификации пойдет? Не животных , а людей лечить начнет? "Коллекционер-3"

  • ЛайКа

    ЛайКа
    12 минут назад

    Клаус Хайда

    ЛайКа

    Уже час прошел. Где Клаус? Так ветка зачахнет(



    Классический зоозащитник подвида "zooshiza vulgaris". Что тут обсуждать? За мучения котеек достоин всяческого порицания. Вплоть до прихода в голову топора)



    Он ещё и блоховозов в подвале держал. Опять выборочно читаете)) Ай-яй-яй))



    "ЗШ обыкновенный" - улыбнуло!



  • ЛайКа

    ЛайКа
    4 минуты назад

    Клаус Хайда


    http://forum.amur.info/news/129241/?show_record=4826372#4826372 Опять девочка( Конец статьи добил. Собака не понимает, что можно при игре только слегка покусывать руки, а остальное полное табу? Что за хозяева такие??

  • Юрий Щукин

    Юрий Щукин
    2 минуты назад

    http://forum.amur.info/news/129241/?page=last

    В Махачкале бродячие собаки загрызли девятилетнюю девочку

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    сегодня, 11:31

    Очередная трагедия, связанная с нападением собак на ребёнка, произошла в Дагестане. В минувшие выходные в Махачкале бродячие животные насмерть загрызли девятилетнюю школьницу. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в силовых структурах республики.

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    » В.I. Гаринский , сегодня, 13:46

    Ну, и где же вопли зоозащитников? По хабаровским живодёркам проводили митинги в защиту животных (защищать их, конечно же нужно!), дошли даже до президента, который до сих пор озабочен этой проблемой. Но я не припомню ни одного протестного движения в защиту разорванных детей и президент, судя по его молчанию, этим не очень-то озабочен. А когда я на прямую линию задал ему вопрос о том, когда на улицах в наших городах и весях собаки перестанут рвать детей, мне просто - напросто ограничили доступ к кремлёвской линии - демократия, видишь-ли. Так что, получается - избирательным милосердием занимаетесь, господа либеральные зоозащитнички, а попросту говоря – ханжеством.

  • Юрий Щукин

    Юрий Щукин
    21 секунда назад

    Чёт мне кажется, что в дагестане неостанется ни одной бродячей собаки или в свободном выгуле

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