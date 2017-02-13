Благовещенцы рассказывают о местном живодере с многолетним стажем

В Благовещенске, по словам местных зоозащитников, орудует мужчина-живодер. Волонтеры подозревают, что психически больной мужчина подбирает животных и либо специально их калечит, либо залечивает до такой степени, что они умирают. По словам соседей, из квартиры постоянно доносятся вопли животных.

«Люди, помогите, крик о помощи. Пришло время рассказать историю двух малышек. Нечаянно наткнулись на них в клинике. Их принес мужчина. Как выяснилось, он лечит их сам. А точнее, калечит, а потом еще и сам лечит. Он известен во всех клиниках уже много лет. Животные умирают сотнями. Затем волонтерам пришлось провести свое расследование, опросить жителей. И нас повергла в шок информация о человеке... У человека проблемы психологические. Истошные крики животных раздаются из его квартиры. Капли крови в подъезде. Он носит щенков и котят коробками куда-то и откуда-то. Держит животных, помимо квартиры, еще и в подвале», – пишут в соцсетях волонтеры зоозащитной организации «Кошкин дом».

По словам одной из работников ветеринарной клиники Благовещенска, мужчину, о котором говорят волонтеры, она видела с животными, когда проходила студенческую практику – это было еще семь лет назад. По ее словам, он также сдавал животных в крайне тяжелом состоянии, и не раз сотрудники клиник интересовались, откуда у него появляются эти животные – преимущественно кошки. В ответ мужчина каждый раз рассказывал разные истории.

«Наши добровольцы-девочки ездили к этому мужчине, забрали у него трех животных и отметили тот факт, что мужчина склонен к навязчивым мыслям. В плане того, что одному из котов у которого был сильный понос, он закапывал какие-то капли в ухо, да так, что сильно повредил ему слуховой канал, но при этом постоянно говорил, что у животного болит именно ухо», – рассказала волонтер зоозащитной организации «Кошкин дом» Ольга Кривицкая.

У волонтеров есть две версии. Либо мужчина целенаправленно издевается над животными, а потом, одумавшись, начинает их лечить. Либо у него навязчивое состояние – поправлять здоровье всем бездомным кошкам и собаками, даже тем, кто не болен, и просто залечивать их.

Соседи рассказывают, что мужчина хоронит погибших животных на кладбище, а из квартиры благовещенца постоянно доносятся крики кошек. Также, по словам соседей, мужчина никого не пускает в квартиру, окна завешены плотными шторами.

«Жители дома боятся его. Один раз им удалось вызвать МЧС и полицию, когда жильцы обнаружили в его кладовой в подвале собак. После этого инцидента мужчина начал угрожать соседям физической расправой. Жители писали коллективные жалобы, и снова ничего никто не сделал», – поделилась волонтер Ольга Кривицкая.

Жильцы вновь решили написать коллективное заявление в полицию, на этот раз вместе с зоозащитниками. Тем временем Амур.инфо обратилось в городское управление МВД за комментарием по поводу этой ситуации.

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#животные #происшествия

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