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В Махачкале бродячие собаки загрызли девятилетнюю девочку

В Махачкале бродячие собаки загрызли девятилетнюю девочку
Фото: riadagestan.ru

Очередная трагедия, связанная с нападением собак на ребёнка, произошла в Дагестане. В минувшие выходные в Махачкале бродячие животные насмерть загрызли девятилетнюю школьницу. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в силовых структурах республики.

«Имеется информация, что на улице Петра I города Махачкалы бродячие собаки напали на девятилетнюю девочку и загрызли», – рассказал источник. Растерзанного ребёнка обнаружили родители на обочине дороги. «Вызвали скорую, но от полученных ранений девочка скончалась», – констатировал собеседник агентства.

Как сообщало Амур.инфо, 5 февраля в деревне Пальмино Свердловской области собаки загрызли семилетнюю девочку. Тело ребёнка обнаружили на детской площадке трое подростков, возвращавшихся домой после репетиции из дома культуры. О случившемся дети сообщили преподавателю, которая занесла потерпевшую без признаков жизни в помещение, а прибывший медик констатировал смерть девочки. Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»), хозяева животных задержаны.

Также в начале февраля в селе Красносельском Хабаровского края пятилетняя девочка умерла от укуса собаки, принадлежавшей её бабушке и дедушке. Во время игры питомец вцепился ребенку в шею и задел сонную артерию. По дороге в больницу пострадавшая скончалась. Собаку умертвили. Родственники сообщили, что раньше случаев нападения животного на людей не было.

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#дети #животные #происшествия

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Комментарии
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  • В.I. Гаринский

    В.I. Гаринский
    16 минут назад

    Ну, и где же вопли зоозащитников? По хабаровским живодёркам проводили митинги в защиту животных (защищать их, конечно же нужно!), дошли даже до президента, который до сих пор озабочен этой проблемой. Но я не припомню ни одного протестного движения в защиту разорванных детей и президент, судя по его молчанию, этим не очень-то озабочен. А когда я на прямую линию задал ему вопрос о том, когда на улицах в наших городах и весях собаки перестанут рвать детей, мне просто - напросто ограничили доступ к кремлёвской линии - демократия, видишь-ли. Так что, получается - избирательным милосердием занимаетесь, господа либеральные зоозащитнички, а попросту говоря – ханжеством.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    5 минут назад

    "В Махачкале бродячие собаки... хозяева животных задержаны"

    Страшная смерть( Пришибить бы хозяев!

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