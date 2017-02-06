В Махачкале бродячие собаки загрызли девятилетнюю девочку

Фото: riadagestan.ru

Очередная трагедия, связанная с нападением собак на ребёнка, произошла в Дагестане. В минувшие выходные в Махачкале бродячие животные насмерть загрызли девятилетнюю школьницу. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в силовых структурах республики.

«Имеется информация, что на улице Петра I города Махачкалы бродячие собаки напали на девятилетнюю девочку и загрызли», – рассказал источник. Растерзанного ребёнка обнаружили родители на обочине дороги. «Вызвали скорую, но от полученных ранений девочка скончалась», – констатировал собеседник агентства.

Как сообщало Амур.инфо, 5 февраля в деревне Пальмино Свердловской области собаки загрызли семилетнюю девочку. Тело ребёнка обнаружили на детской площадке трое подростков, возвращавшихся домой после репетиции из дома культуры. О случившемся дети сообщили преподавателю, которая занесла потерпевшую без признаков жизни в помещение, а прибывший медик констатировал смерть девочки. Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»), хозяева животных задержаны.

Также в начале февраля в селе Красносельском Хабаровского края пятилетняя девочка умерла от укуса собаки, принадлежавшей её бабушке и дедушке. Во время игры питомец вцепился ребенку в шею и задел сонную артерию. По дороге в больницу пострадавшая скончалась. Собаку умертвили. Родственники сообщили, что раньше случаев нападения животного на людей не было.

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